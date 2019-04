Instalan trono gigante en Nueva York para estreno de Juego de Tronos

En el Rockefeller Center de Nueva York exhibieron una gigantesca versión del trono de la serie de HBO Juego de Tronos, para celebrar el estreno de la última temporada de la serie que será lanzada el próximo 14 de abril.

La cadena de televisión compartió en redes sociales algunas fotografías de la exhibición, lo que provocó emoción en los fans.

“Esta noche, todos por el trono”, escribió HBO en twitter, celebrando la premiere, citó informador.mx.

They really brought the Iron Throne to Rockefeller Center for the @GameOfThrones NYC premiere. 😭😭 pic.twitter.com/zmLpVlrHMJ