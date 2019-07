Instalan unidad mÃ³vil de esterilizaciÃ³n de mascotas en el parque 87 en CuliacÃ¡n

atención a perros y gatos

Instalan unidad móvil de esterilización de mascotas en el parque 87 en Culiacán

Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán expresó que si alguien no cuenta con los recursos para esterilizar a sus gatos o perros, el Ayuntamiento costeará la operación

Antonio Olazábal

A partir de hoy se instaló una unidad móvil para la esterilización de perros y gatos en el Parque 87.

El costo para llevar a sus mascotas será de una cooperación de 20 pesos, sin embargo quien no cuente con este recurso, el Ayuntamiento costeará el procedimiento para esterilizar a los animales, compartió Jesús Estrada Ferreiro.

"No es poca cosa lo que se está haciendo con este proyecto, es algo que debería estar bien arraigado en la sociedad como una cultura, que importante que haya personas que de la calle rescatan a una perrita o una gatita y la traigan esterilizar, aunque paguen 20 pesos o 30, lo que sea, y si no quieren pagar que no paguen, el Ayuntamiento los paga, por todos, pero que los traigan", señaló.

El Presidente Municipal señaló que es de salud pública el hecho de esterilizar a las mascotas, además que los animales son un eje importante de la familia.

"El hecho de que los vacunen contra la rabia nos están previniendo de algún ataque, de alguna enfermedad también, y el hecho de que se les esterilice, estamos a la vez protegiéndolos a ellos, como se protegería a una mujer también o una familia que no puede tener más hijos de los que pueda educar y mantener", manifestó.

"Un gatito a veces es el eje de la familia, porque con sus gracias, comportamiento y todo, la familia se reúne, comenta, se desestreza y siempre es importante ese animalito ahí. Hay perros como el Chihuahua que absorbe las enfermedades de las personas, sobre todo de los niños, y ese perrito va a morir algún día, pero salvó al hijo o al nieto y eso no lo valoramos porque no tenemos ni conocimiento ni sensibilidad para hacerlo muchas veces", agregó.

La unidad móvil de esterilización estará en el estacionamiento del lago, se espera que la gente lleve a sus mascotas. Efrén Encinas Torres, titular de la Secretaría de Salud explicó que es de vital importancia que haya un control natal de los animales, dado que en muchas ocasiones debido a ello proliferan las enfermedades y hay suciedad en las colonias.

“Este esfuerzo que realizamos a favor de la salud púbica es modelo a nivel nacional, porque como bien se señala aquí no solo cuidamos a las mascotas, viene unido a la protección del ser humano porque reduce el contagio de más mil 400 esquemas de formas de transmisión de enfermedades por parásitos, muchos de ellos están en los animalitos”, informó.