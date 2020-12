Instituciones de salud deben definir si es factible o no realizar el Carnaval de Mazatlán por pandemia: Gerardo Rosete

El ex Alcalde de Mazatlán acudió a emetir su voto en la consulta y dijo estar en contra de que se realice el carnaval

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Al emitir su voto en contra de que se realice el Carnaval Internacional de Mazatlán 2021 ante la pandemia del Covid-19, el ex Alcalde de Mazatlán por el Partido del Trabajo, Gerardo Rosete Ramírez, enfatizó que son las instituciones de salud las que deben decir si es factible o no que se lleve a cabo dicha fiesta.

"Los temas de salud no están en consulta, yo creo que los electores, las personas electas por la ciudadanía los mandamos para que sean partícipes de un resguardo a la ciudadanía, no se puede poner en riesgo la salud, está en riesgo el municipio", añadió Rosete Ramírez tras emitir su voto en la mesa de la Plazuela República en esta consulta que realiza el Ayuntamiento de Mazatlán en diferentes puntos del municipio.

"Ha habido hechos históricos de que dos veces se han cancelado las fiestas carnavalescas por cuestiones médicas, por cuestiones de salud, otras por cuestiones económicas, dos años y en otra se ha cancelado por hechos lamentables (en asesinato del en ese entonces Gobernador de Sinaloa, Rodolfo T. Loaiza)".

Por ello dijo que no es común, no es factible que el próximo año se realice el Carnaval de Mazatlán pues en Sinaloa ya se han registrado casi 4 mil muertes por el Covid-19.

"Y eso nos debe dedicar tiempo para decirles a las dependencias, a las instituciones de salud, que son los que meramente deben de decir si es factible o no es factible, yo creo que el INE (Instituto Nacional Electoral) dio un rechazo a que se hiciera la consulta, yo creo que esta situación no debe de permear, no deben de pasar sino todo lo contrario, está ahí para que nos pueda cuidar, para que nos pueda salvaguardar la salud de los ciudadanos", continuó.

"Entonces tenemos que ser muy enfáticos en esta situación, las situaciones que han permitido que se cancele el Carnaval ahí están, los números ahí están, los contagios están en aumento, no podemos dejar que pase esta situación, yo creo que hay un organismo dentro del Instituto de Cultura y quisiera saber qué contestara el Consejo que está dentro de Cultura si los tomaron en cuenta, si no los tomaron en cuenta, y que se participe, que se exprese de que sí, por qué, esto es negocio y el negocio no debe de permear en la salud de los ciudadanos".

Enfatizó que en estas situaciones de pandemia se tiene que estar bien pendientes, bien firmes en lo que se debe hacer por el futuro y como mazatleco le gusta el Carnaval, nunca se lo ha perdido, no ha dejado de asistir a las citas, pero hoy por hoy toda la gente se tiene que resguardar.

"Por qué lavarse las manos en una situación como Poncio Pilatos en la cual que la ciudadanía tenga que decidir, mejor habrá que decir si es que va a pedir licencia (el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres) pues que pida una consulta al INE si queremos que se reelija o no", reiteró el ex Alcalde de Mazatlán que sustituyó a Jorge Alberto Rodríguez Pasos al ser desaforado por el Congreso del Estado por golpear a su esposa en aquel entonces.

La consulta organizada por el Ayuntamiento de Mazatlán se realiza este domingo de 9:00 a 16:00 horas para que la población decida si se hará o no en Carnaval del próximo ante la pandemia del coronavirus y se prevé que hoy mismo se den a conocer los resultados.