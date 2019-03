Instituto Mexicano de Contadores Públicos sesiona en Culiacán y comparte reflexiones sobre economía fiscal

En la reunión estuvieron todos los presidentes de los colegios de contadores públicos de la zona noroeste así como los presidentes nacional y regional de este Instituto Mexicano de Contadores Públicos

Heriberto Giusti Angulo

En la sesión extraordinaria del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, acontecida en Culiacán este sábado con la presencia del presidente regional Eduviges Haro Bojórquez y el presidente nacional Florentino Bautista Hernández, se analizaron algunos de los proyectos fiscales que el gobierno de López Obrador está implementando.

En torno a la eliminación de la compensación universal, uno de los asistentes consideró que las empresas que cumplen con ciertos requerimientos debieran de ser acreedoras a este estímulo fiscal.

“El asunto de la compensación universal donde los sueldos a favor que están generando las empresas no los pueden compensar contra algunos impuestos, obviamente cuando lo planteó Gobierno Federal que decía que no iban a haber nuevas contribuciones, definitivamente no se concretaba que al quitar la compensación el impacto en el flujo de efectivo es muy significativo”, comentó.

“Nosotros como profesión, y en el ánimo de también de participar y ser propositivos en este tema, pues creemos que sí es una medida interesante que les puede ayudar a recaudar, pero sin embargo no se puede castigar a las empresas incumplidas. De antemano ahorita en el Congreso hay unas propuestas en el sentido de que se pueda seguir aplicando la compensación universal, tal cual se va a manejar, en aquellas que cuenten con opiniones de cumplimiento favorable. Y creemos que es conveniente”, indicó.

Sobre el decreto de estímulos fiscales en los estados fronterizos, la presidenta de este instituto de contadores en Mexicali, María Elena Douglas, consideró que en un principio esto parecía una buena opción, pero el decreto no funcionó como se esperaba.

“El decreto se divide en dos partes: la parte del impuesto sobre la renta (ISR) y la parte del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Primero me voy a la parte del IVA. Hubo una vigencia para presentar un aviso para poder adherirse a la tasa del 8 por ciento, en lugar de la tasa del 16 por ciento, que se ha trasladado al día 7 de febrero. Al día 7 de febrero tenemos conocimiento de que debido a los requisitos que maneja este decreto, hubo muy pocos contribuyentes que pudieron aplicar y tener una disminución del IVA”, comentó.

“Sobre todo se debe al caso de los contribuyentes que realizaron operaciones con proveedores que se encuentran dentro de la lista del artículo 69 del código fiscal; es decir, los que realizan o se presume que realizan operaciones simuladas”, explicó.

Abundó en las razones de que esto haya sido así, y también abordó el tema desde la perspectiva del Impuesto sobre la Renta.

“Desde la publicación de esa lista en 2014, a la fecha, hubo contribuyentes que adquirimos productos o servicios de estas empresas, por aportes más mínimos que sean, 100 pesos, o mil pesos, o cantidades mayores. Si yo realicé operaciones en alguno de esos momentos, y hasta ahorita, con alguno de esos proveedores, yo como contribuyente aunque sea un contribuyente y aunque esa operación haya sido completamente real, quedo fuera de poder aplicar el decreto”, dijo.

“Y así sucedió con muchas empresas que se encuentran en esta situación. Estamos hablando de que (los contribuyentes de la zona fronteriza) quienes pudimos aplicar el decreto a la fecha son alrededor de un 5 por ciento”, aseguró.

“En el caso del Impuesto Sobre la Renta, a la fecha estamos peor con los números: yo creo que una de cada 100 empresas se ha podido adherir a este decreto, en donde la tasa de reduce en una tercera parte… pero hay candados como esos de las listas negras o las listas grises del SAT”, indicó.

Respecto a los apoyos económicos que el Gobierno Federal está otorgando a las personas en situación de vulnerabilidad, otro expositor indicó que lo más importante a tener en cuenta es la fiscalización del gasto ejercido.

“Aquí el tema importante es que si bien es cierto va a otorgar ese ingreso con apoyos económicos sociales, lo más importante es que sean transparentes. Realmente en la forma de cómo realizarlos, de ser un acto de buena fe pues se convierte en un acto que no sea transparente. Creo que eso es lo que como sociedad deberíamos solicitar: la transparencia en la rendición de cuentas de estos otorgamientos”, consideró.