DEPORTE MUNICIPAL

Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán parará actividad en espacios deportivos

La máxima autoridad deportiva en Mazatlán pondrá en receso toda actividad debido al coronavirus

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ A fin de contribuir a contrarrestar el brote de Covid-19 (coronavirus) y que el impacto sea menor, el Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán (Imdem) ha decidido suspender toda actividad deportiva en los espacios públicos hasta el próximo 20 de abril.

El periodo de receso inició este 17 de marzo y se prolongará hasta el 20 de abril, fechas de pausa que implementó la Secretaria de Educación Pública en todo nivel académico.

Humberto Álvarez Osuna, director del Instituto Municipal del Deporte, tomó la determinación en resguardo de los atletas y entrenadores ante la recomendación del sector salud.

"De acuerdo con nuestros valores y responsabilidad social decidimos implementar la suspensión de actividades para salvaguardar la seguridad de los deportistas y entrenadores, propiciando su autoconfinamiento, atendiendo las recomendaciones preventivas que han decretado las autoridades federales, estatales y municipales", expresó Álvarez Osuna.

"Precisamente hoy (martes) se realizó en Cabildo la reunión donde se dieron los detalles del tema del coronavirus, aquí lo importante básicamente es la prevención, el cuidado de no estar en sitios masivos, por parte del Imdem a partir de este momento hasta el 20 de abril no vamos a dar ningún permiso, no vamos a realizar ningún evento masivo para evitar la posibilidad de contagio".

Las escuelas deportivas Imdem ya desde el martes suspendieron acciones.

"Ya se prohibió la actividad dentro de las escuelitas municipales gratuitas, así como la participación en las ligas municipales, incluso las no afiliadas, ya que me preguntaban gente que no está afiliada al instituto, lo recomendable es no hacer actividad, no estar en la calle en grupos grandes, todo esto con la intención de prevenir, de evitar el problema lo más que se pueda".

El funcionario explicó que lo más importante es la salud y seguridad de sus atletas, entrenadores y promotores.

"Para el Imdem son lo más importante ellos, porque son los que nos ayudan a llevar el deporte a todos los rincones de Mazatlán, es por ello que lo primordial es cuidar de su salud y seguridad, debido a todo esto tomamos estas acciones necesarias y responsables".

Adelantó a todos los deportistas desde los más pequeños hasta los de alto rendimiento a estar al pendiente de las redes sociales de Imdem, de los canalaes oficiales de la Secretaría de Salud y del Consejo Municipal de Salud que instaló el Gobierno Municipal a través de su presidente Luis Guillermo Benítez Torres.