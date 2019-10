Insuficiente, estrategia de AMLO contra la inseguridad: The Economist

Las batallas de las armas en las calles de Culiacán fue, una vez más, una historia de crimen organizado contra el Estado desorganizado, publica la revista británica

Sinembargo.MX

22/10/2019 | 11:40 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– La polémica en México tiene un reflejo en la prensa extranjera.

La revista inglesa The Economist castiga la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de dejar libre a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

The Economist, que tiene una línea editorial siempre crítica con los gobiernos de izquierda y en particular con López Obrador, castiga la decisión: “Las batallas de las armas en las calles de Culiacán fue, una vez más, una historia de crimen organizado contra el Estado desorganizado. Comenzó como un intento de los soldados y otros agentes de la ley armados de arrestar a un objetivo preciado: Ovidio Guzmán López”.

“El episodio en Sinaloa –dice The Economist, en nota sin firma, como es su tradición– reveló mucho sobre lo que López Obrador piensa sobre el flagelo de la violencia. Lamenta décadas de parálisis económica que, según él, han llevado a los pobres al crimen. Y es escéptico de usar la fuerza para luchar contra los delincuentes. El 20 de octubre, López Obrador dijo que los presidentes anteriores habían ‘convertido el país en un cementerio’ al ‘querer apagar el fuego con fuego’. Su plan de lucha contra el crimen se basa en una combinación de bienestar para los jóvenes, una represión contra la corrupción y una nueva guardia nacional de 60 mil miembros. No es suficiente”.

“AMLO puede estar apostando a un acuerdo implícito en el que el Estado y los grupos delictivos se traten entre sí gentilmente, comprando algo de tiempo para que la erradicación de la pobreza haga su magia pacificadora. Según esa teoría, la operación Culiacán fue una desviación de su estrategia más que una expresión de ella. Pero los pactos pueden salir mal. Cuando la tregua en El Salvador se vino abajo, la tasa de homicidios aumentó más del doble. La preocupación es que después de la retirada del estado en Culiacán, las pandillas saben que si amenazan con suficiente derramamiento de sangre se doblará a su voluntad. AMLO les ha dado el incentivo para ser más violentos e irrazonables cuando están amenazados, no menos”, publica The Economist.

El jueves soldados mexicanos retuvieron a Ovidio Guzmán en un domicilio de Culiacán, lo que desató una ola de violencia en toda la ciudad, donde grupos de sicarios provocaron tiroteos e incendios, y liberaron a una cincuentena de presos de un penal.

Los soldados se vieron superados por la situación, por lo que el Gobierno de México tomó la decisión de soltar al hijo de “El Chapo” bajo el argumento de que así se podía proteger la vida de los ciudadanos de Culiacán.

El Presidente explicó que ante el caos generado, el gabinete de seguridad del Gobierno federal le presentó la “propuesta” de liberar al narcotraficante, algo que el Presiente mexicano avaló porque era “lo mejor”.

“Me interesa mucho que no nos salgamos del propósito de evitar pérdidas de vidas humanas, no queremos derramamientos de sangre, no queremos eso de nadie”, reivindicó.

El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, admitió el día después del fracaso de la operación que la captura de Ovidio Guzmán se realizó de manera “precipitada”.

López Obrador explicó este martes que ha pedido “una evaluación en la forma cómo se llevó a cabo este operativo” ya que “se aprende de las crisis”.

Asimismo, no descartó nuevos intentos de capturar al hijo de “El Chapo”, ya que “no puede haber impunidad”, aunque advirtió que en este tipo de acciones “hay que cuidar a la población”.

“No puede haber los llamados daños colaterales y para eso hay que usar la inteligencia más que la fuerza”, expresó.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó este lunes que el número de fallecidos por los tiroteos durante el operativo se incrementó a 14 y que fueron 21 los heridos durante el caos desatado en Culiacán.