Insuficientes, medidas de AMLO ante Covid-19: Mario Osuna

El Diputado federal señala que se está dejando sin protección a la gran mayoría de los mexicanos: los microempresarios, los informales

Alma Soto

Con las medidas de prevención que se están tomando desde el Gobierno del Presidente Andrés López Obrador para prevenir brotes de Coid-19 se está protegiendo a los trabajadores del propio Estado, y a los de algunas empresas que tienen solvencia para dejar de operar, pero se está dejando de lado a los que menos tienen: los microempresarios, los informales, los empleados que viven al día.

Así lo consideró el Diputado federal Mario Osuna Medina que el Gobierno Federal deberá actuar más a fondo porque la situación es preocupante y demasiado seria.

“Ojalá y me equivoque, pero si esto, el Covid-19, se llega a desarrollar más, el señor Presidente deberá actuar más a fondo de como hoy lo está haciendo, no serían suficientes las que se han tomado, pero ojalá y me equivoque, porque no lo deseo”, declaró.

Osuna Medina señaló que esta situación los va a obligar, no solamente al Gobierno Federal, sino a los ciudadanos, en el partido que estén, en el nivel que estén, contribuir a apoyar a esos compañeros que en su gran mayoría constituyen la gran masa de la población mexicana.

En la mayor parte del País, expresó, la gente vive al día, se daban recomendaciones de surtirse de 15, 20 días, cuando ellos no tienen ni para cinco días.

“Y sin un ingreso, un salario, imaginémonos qué va a suceder, es muy difícil, por eso vamos a tener que empujar entre todos y no solo me refiero a los diputados, sino todo mundo, si habría que crear una representación para canalizar los apoyos, tenemos que hacerlo, porque sería muy catastrófico si esto se presenta como nos comentan que podría ser.

“Todos sabemos que 70, 80 por ciento de la población mexicana vive al día, y yo me solidarizo con ellos, pero nada puedo hacer solo, tenemos que ser todos”, expresó.

El camino a seguir, consideró, será dispensar pagos, impuestos y dar apoyos, como lo están haciendo en otros países.