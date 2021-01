Integrantes de Comités en Defensa de la 4T en Mazatlán toman y muestran respaldo a Rocha Moya

Ante decenas de personas desplazadas por la violencia y de colonias de este puerto, quienes tomaron protesta se comprometieron a apoyar las precandidaturas de Rocha Moya a la Gubernatura

Belizario Reyes

Integrantes de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación del Movimiento de Regeneración Nacional en Mazatlán rindieron protesta esta mañana ante la representante del precandidato de dicho instituto político a la Gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Mora en el sur del estado, Verónica Bátiz.

Ante decenas de personas desplazadas por la violencia y de colonias de este puerto, quienes tomaron protesta se comprometieron a apoyar las precandidaturas de Rocha Moya a la Gubernatura, así como la del dirigente del Movimiento Amplio Social Sinaloense, Miguel Ángel Gutiérrez, a Diputado Federal por el Distrito 01 Electoral del sur del estado en el presente proceso electoral.

En su mensaje antes de tomar la protesta, la ex Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán manifestó que hay una 4T que nació en los hogares y en los Comités en mención se debe defender esa transformación y exhortó a sus integrantes a ser leales, honestos, transparentes como lo impulsa el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Yo estoy aquí con ustedes y para ustedes como alguna vez lo hizo Andrés Manuel López Obrador, abrazo y celebro que ustedes estén aquí, que Miguel esté aquí, que Óscar Loza esté aquí, porque no se han cansado", añadió Verónica Bátiz.

Por su parte el precandidato de Morena por el Distrito 01 Electoral a Diputado federal, que comprende el sur de Sinaloa, Sánchez Gutiérrez enfatizó que busca ir al Congreso de la Unión para revisar los más de 120 artículos de la Constitución Política del País que están bien o mal hechos para impulsarlos o para reformarlos, quitarlos o hacer lo que corresponda.

"La Constitución es buena, lo dice el artículo 4 que todos tenemos derecho a la vivienda, que todos tenemos derecho a educación, alimentación, a salud, pero no se cumple, los gobiernos hasta hoy han estado sordos y lo digo por los que llegaron y nosotros también llegamos, no vengo a pelear con nadie, ni quiero pelear con nadie, ...a mí me han dicho es que tú eres muy peleonero, les digo una cosa, ni desde niño ni ahora nunca he peleado físicamente con nadie, pero sí hablo fuerte, sí hablamos fuerte y eso es lo que hemos hecho la gente de Mazatlán y del sur de Sinaloa ante los oídos sordos de los gobiernos, los que son corruptos", enfatizó Sánchez Gutiérrez.

"Y de los cinco que llevamos al Gobierno (a los cinco diferentes cargos en las elecciones pasadas) algunos no han cumplido, pero el Presidente de la República, el Senador (Rocha Moya) y el Congreso del Estado han ayudado a que esto se cumpla, aquí hay una película en Mazatlán que no quiero meterme en ella, no me hablen de pleitos porque no me gusta el pleito, me gusta hablar fuerte, aquí esta película que estamos hablando en Mazatlán es muy peligrosa porque nos puede regresar a los que tantos años nos han dañado y no queremos eso".

Recalcó que se requiere prepararse para reformar al País, para reformar la ley, para hacer mejor la ley para impulsarla o para quitar la ley que no esté funcionando.

Por su parte el ex presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, dijo que en la deuda pública del país los ciudadanos van a pagar en el presente año 724 mil millones de pesos en intereses, además se le va seguir pagando lo del Fobaproa a quienes hicieron quebrar sus bancos, pues no quebraron ellos, se les está pagando desde 1995 una deuda que se aceptó por la vía de la presión, dijeron que se les debía en ese entonces como 550 mil millones de pesos.

"Pues resulta que les hemos pagado 25 años y ahora les debemos más de 800 mil (millones de pesos), o sea, la deuda es mayor todavía, y ahí yo pregunto, ¡no será a estas alturas legítimo de parte nuestra, legal de parte nuestra, moral desde el punto de vista nuestro revisar si esa deuda debe seguirse pagando, es lo que hay que ver ahora, y hablo también del rescate carretero, resulta que se dieron concesiones en construcción de carreteras y se declararon el quiebra y estamos pagando esa quiebra de los constructores de carreteras", continuó.

"Por eso les digo ¡será legítimo seguirlo pagando, será legal, será moralmente aceptable? eso es lo que hay que revisar, ¿por qué razón?, porque los que estamos invirtiendo en lo que es salud y los programas sociales no llega ni siquiera a la mitad de lo que estamos pagando por servicio de la deuda pública, por eso es importante revisarla porque ese dinero nos falta para aplicarlo no nada más en este asunto de la pandemia, sino para aplicarlo también en el otro problema que tenemos, la recesión económica".

En tanto que Yadira, a nombre de personas desplazadas por la violencia en la región dijo que las personas asistieron al acto porque tienen fe en el tema de sus viviendas y terrenos se van a solucionar.

"Tienen fe en que sus viviendas, sus terrenos se van a solucionar, entonces queremos que nos apoyen, es duro, es muy duro porque ya tenemos aquí desde el 2013, 2017 y no se resuelve, pero aquí estamos, ahorita llevo desde hace dos años aquí, quiero agradecerle mucho a Miguel 8Ängel Sánchez Gutiérrez) porque gracias a él se ha formado todo este grupo, entonces aquí estamos y queremos decirle que lo vamos a apoyar", añadió Yadira.

Este día también se tomará protesta a integrantes de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación en Villa Unión, La Guásima y Concordia del Movimiento Nacional por un Mejor País.