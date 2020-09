Integrantes de la Red de Mujeres Anticorrupción piden que se designen puestos públicos con idoneidad

Luego de conocer las declaraciones de la Procuradora de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes del DIF Culiacán, Liliana Pimentel Villalobos, las activistas Magali Lara y Norma Sánchez Castillo piden privilegiar competencias y aptitudes para decidir quiénes ocupan cargos públicos

América Armenta

Que las personas que ocupan puestos públicos sean designadas de acuerdo a un perfil idóneo respecto a cada cargo, solicitaron las integrantes de la Red de Mujeres Anticorrupción de Sinaloa, tras las declaraciones de la Procuradora de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes del DIF Culiacán, Liliana Pimentel Villalobos, que revictimiza a las jóvenes de 14 y 16 años de edad que fueron asesinadas en Culiacán y encontradas la mañana del miércoles 2 de septiembre cuando se les prendió fuego.

“Perfil idóneo a lo que se refiere en la política pública es a las aptitudes o capacidades que tiene una persona para asumir un cargo público y, en ese sentido, cada pues a partir de las características propias que tiene, de ahí se derivan ciertas aptitudes y capacidades que son o se consideran necesarias para poder asumir de manera efectiva el cargo que está ocupando”, dijo Sánchez Castillo.

En el caso de la Procuradora lo que resalta es la necesidad de que quienes tienen la responsabilidad de elegir o designar a puestos públicos lo hagan pensando siempre en el sentido amplio de la idoneidad en el cargo”, agregó.

La declaración emitida por la funcionaria del DIF municipal habla de prejuicios que se reflejan en la actuaciòn de la persona que asume el cargo público, detalló, no es solamente la frase o las palabras, sino que éstas tienen un transfondo y cuando dan este tipo de declaraciones, se puede apreciar que las políticas públicas que se implementan desde su institución carecen de el respeto a los derechos humanos.

Es necesario para que los cargos sean ocupados por personas que cumplan integralmente con las aptitudes para ese espacio, fomentar el servicio de carrera y la regulación en Sinaloa y en México regularmente contienen requisitos que tienen que ver con la experiencia del cargo, edad y lugar de residencia, no el desempeño, conocimiento y capacidades, sino con criterios que tienen que ver con la forma y no con el fondo de lo que se espera de un funcionario o funcionaria pública.

“Ningún funcionario o ninguna funcionaria pública con la capacidad de entender de manera íntegra el impacto que tienen los derechos humanos en la forma en que convivimos, en la políticas públicas, en la forma en que nos relacionamos como sociedad, haría ese tipo de declaraciones en un cargo tan importante como lo es el DIF municipal”, reiteró.

Sanchez Castillo también hizo hincapié en la responsabilidad de su jefe, en este caso el alcalde Jesús Estrada Ferreiro para que tome cartas en el asunto y la necesidad de informar qué va a suceder después de estas declaraciones y con los posicionamientos que se han generado respecto al caso que ha impactado a la sociedad, donde las organizaciones de la sociedad civil se han posicionado de manera clara rechazando las aseveraciones de Pimentel Villalobos.

Mientras que su compañera, la académica y activista social, Magali Lara, destacó que encontrar el perfil idóneo para que esté en la Dirección General del ISMujeres es coyuntural, pues en realidad buscan que todos los espacios sean ocupados por las personas correctas.

“Es el reclamo de una evaluación a todos los perfiles, precisamente ese criterio de idoneidad e slo que nosotros buscamos para todos los cargos, no solamente los que tengan que ver con ISMujeres o algún puesto de representación de mujeres, sino en todos los puestos lleguen a haber perfiles idóneos”, comentó Lara.

También hizo hincapié en que se promueva la participación de la mujer en puestos donde haya más sensibilidad y solidaridad, pero en general el movimiento pugna para ver la representación pública en los puestos de Gobierno con un perfil distinto y un proceso de perfil transparente para que se vean mejores resultados y no hay opacidad.

“Si no van a seguir declaraciones lamentables como esta en que se sigue criminalizando a la víctima, donde nunca se piensa que puede ser un adolescente el victimario, donde no se piensa cómo detener al victimarios, solo se piensa en detener a la víctimas para que deje de ser mujer porque no hay una visión global o completa de lo que ocurre”, refirió.