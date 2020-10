Intento de marcha y enfrentamientos con la policía, a 52 años de la matanza de Tlatelolco

Cientos de personas recordaron a las víctimas de la masacre de Tlatelolco mientras un pequeño grupo se enfrentó con la policía

03/10/2020 | 11:02 AM

MÉXICO (Animal Político)._ La conmemoración de la matanza de Tlatelolco, de la que se cumplieron 52 años, concluyó con enfrentamientos de jóvenes encapuchados con policías de la Ciudad de México. Al tiempo que el comité del 68 y organizaciones de la sociedad civil celebraban un mitin en la plaza de las Tres Culturas con participación de 2 mil 500 personas, según la Secretaría de Gobierno de la capital, un grupo de un centenar de integrantes mantuvo diversos enfrentamientos con la policía a lo largo de Eje Central. El balance de heridos: dos periodistas, tres policías y un ciudadano.

Los riesgos por la pandemia de Covid-19 llevó al comité a cancelar la marcha. Durante toda la jornada se realizaron diversos actos de recuerdo en la plaza de las Tres Culturas. A las 15:00 horas comenzó un acto cultural en el que participaron sobrevivientes de la masacre, organismos sociales, padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa y normalistas de escuelas rurales.

No todo el mundo estaba conforme con eso de no marchar. No habían dado las 4 de la tarde y un pequeño contingente encabezado por una pancarta del Partido Comunista de México inició una marcha hacia el Zócalo. Actualmente la plancha está ocupada por las tiendas de campaña instalas por el Frente Nacional Anti AMLO (Frenaa), una organización de oposición al presidente, Andrés Manuel López Obrador. Por eso, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que decidirían si permitían el acceso a la plaza dependiendo de las circunstancias.

El primer grupo que se puso en marcha cruzó el Eje Central sin problemas. A su paso era visible el gran destacamento policial desplegado por el gobierno de la Ciudad de México. Llegados a la calle 5 de Mayo, el contingente pudo enfilar hacia el Zócalo, vigilado por agentes de policía. El eje era una pasillo vigilado por uniformados. Aunque la mayor parte de los asistentes seguían en la plaza todas las miradas estaban puestas en la posibilidad de disturbios.

Y estos llegaron media hora después. Casi al mismo tiempo que el contingente comunista enfilaba hacia el Zócalo avanzaba por el eje un grupo de unas 100 personas, vestidas de negro y en su mayoría encapuchadas. Al contrario que lo que ocurrió con el grupo anterior, en este caso los agentes formaron una barrera para impedir el paso.

Fue en ese momento en el que se registraron los primeros incidentes cuando algunos de los encapuchados aventaron algunas piedras y bombas molotov contar la barrera de uniformados. Los policías, formados con escudos, respondían vaciando sus extintores.

Los manifestantes querían alcanzar el Zócalo, pero estaban superados por la policía en número. Y, sin darse cuenta, estaban encapsulados. Trataron de avanzar hacia 5 de mayo, pero era imposible. Retrocedieron hasta Tacuba, pero se encontraron con la misma barrera. Aventaron algunas piedras contra los policías y periodistas que se encontraban en uno de los extremos.

Encapsulados y sin opción de avanzar, el grupo pasó un par de horas decidiendo su próximo movimiento. Mientras, el mitin en la plaza de las Tres Culturas ya estaba en marcha. En Eje Central, sin embargo, no había mucha opción.

Los jóvenes en medio de la calle, ya relajados. En las esquinas, los policías, formados con los escudos. La mediación de la Brigada Marabunta permitió desatascar la situación. Los jóvenes entregarían en una bolsa algunos de los palos y bombas molotov y la policía les permitiría regresar hacia la plaza.

Así que, dicho y hecho. Tras la mediación, los jóvenes entonaron “A las barricadas”, una de las canciones emblemáticas del anarcosindicalismo español durante su guerra civil de 1936, y emprendieron el regreso, encapsulados por los uniformados. El contingente avanzaba lento, entre cánticos contra la represión y los feminicidios y el paso lento de los policías. En un momento, los agentes pidieron que los manifestantes se retirasen la capucha, pero estos se negaron. “No son capuchas, son nuestros cubrebocas”, respondieron, irónicamente.

A las 6 de la tarde, como manda el recuerdo, en la plaza de las Tres Culturas se hizo el minuto de silencio recordando a los muertos hace 52 años. Mientras, el pequeño contingente de manifestantes regresaba en aparente paz.

Algo ocurrió a la altura de Flores Magón, ya cerca de la plaza Tres Culturas, que los enfrentamientos volvieron a desatarse. En realidad, los manifestantes lanzaban piedras y los policías se protegían con escudos y aventaban algún extintor.

Terminados los disturbios, el grupo se dispersó, mientras en la plaza continuaban los discursos.