Interjet cancela 27 vuelos, entre ellos MazatlÃ¡n-CdMx

Interjet cancela 27 vuelos, entre ellos Mazatlán-CdMx

Advierte Profeco que aerolínea debe compensar a los más de 5 mil usuarios afectados por las demoras y suspensiones de lunes y martes

Noroeste / Redacción

La aerolínea Interjet registró entre lunes y martes 27 vuelos cancelados y 11 con retraso en todo el País, lo que ha dejado en total a 5 mil 470 pasajeros afectados, por lo cual la compañía deberá indemnizarlos, informó la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor.

Entre los vuelos cancelados de este 30 de julio, se encuentra el 3864 de la ruta Mazatlán-Ciudad de México, programado para salir a las 14:10 horas, además de otras rutas de la capital del país a las ciudades de Culiacán, Cancún, Monterrey y Guadalajara.

Sin previo aviso, muchos de los pasajeros se enteraron de la cancelación una vez en el aeropuerto, donde pretendían documentar su equipaje.

En Mazatlán, una de las usuarias afectadas comentó que al llegar al lugar sólo se les avisó que “había problemas con la tripulación”. Pero no se les dio una explicación.

“Ni siquiera era por mal tiempo o alguna otra razón; la gente estaba muy molesta, incluso hubo personas que iban a transbordar y perdieron otros vuelos”, lamentó la cliente inconforme, quien prefirió no dar su nombre.

A algunos clientes se les reprogramó su viaje para fechas posteriores, pero había quienes ya tenían compromisos pactados para la fecha del vuelo.

Podría haber multas de hasta $4.5 millones

El 29 de julio, ABC Aerolíneas SA de CV (Interjet) notificó a la Profeco de las primeras cancelaciones: diez en el Aeropuerto de la Ciudad de México y cuatro en otros estados, además de cinco vuelos retrasados.

En total, iban 2 mil 216 usuarios afectados, de acuerdo con información que difundió la dependencia federal a través de un comunicado.

Pero al día siguiente, Interjet notificó afectaciones en 23 vuelos adicionales: 17 vuelos cancelados y seis vuelos retrasados, perjudicando con ello a 3 mil 254 pasajeros más.

“Las cancelaciones y demoras son imputables a la aerolínea, conforme a Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección Consumidor”, advirtió la Profeco, por lo que instó a compensar a los clientes que se vieron perjudicados.

De advertirse incumplimientos, la dependencia podrá imponer multas de hasta $4.5 millones de pesos, dependiendo del tipo de infracción.

Con motivo de esta contingencia, Profeco ha brindado al momento 194 atenciones (75 asesorías, 52 conciliaciones y 67 quejas recibidas).

Por su parte, la aerolínea ofreció disculpas a través de un comunicado y avisó que las demoras y cancelaciones continuarán mañana, 31 de julio, debido a una “reestructura operacional”.

Según la información, Interjet es una aerolínea mexicana que ha operado por más de 13 años, transportando a más de 100 millones de pasajeros en su red de rutas a 52 destinos, en nueve países, ofreciendo siempre un servicio de la más alta calidad.

De acuerdo con la Profeco, Interjet deberá...

En caso de retraso...

- Superior a una hora e inferior a cuatro, compensar conforme las políticas de compensación de la aerolínea, incluyendo como mínimo, descuentos para vuelos en fecha posterior hacia el destino contratado y/o alimentos y bebidas

- Superior a dos horas pero menor a cuatro, descuentos que no podrán ser menores al 7.5% del precio del boleto

- Mayor a cuatro horas, además de lo anterior, otorgar las indemnizaciones por cancelación que a continuación se indican

En caso de cancelación...

- Reintegrar el precio del boleto o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje, más una indemnización que no será inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje

- Ofrecer transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionar, como mínimo y sin cargo al pasajero, acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto

- Transportar en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual haya sido cancelado el vuelo, más una indemnización que no será inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje

Si has sido afectado por cancelaciones y retrasos, Profeco abre los siguientes canales de atención:

Teléfono del Consumidor 55 68 87 22, en la Ciudad de México y área metropolitana; el 01 800 468 8722, sin costo en el resto del país, en un horario de 9:00 a 19:00 hrs. de Lunes a Viernes, y de 10:00 a 18:00 hrs en sábados, domingos y días festivos.

Redes sociales oficiales, Twitter: @AtencionProfeco y Facebook: ProfecoOficial