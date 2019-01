Interpone impugnaciÃ³n Ayuntamiento contra pago de 21 MDP a Jimmy Ruiz

Interpone impugnación Ayuntamiento contra pago de 21 MDP a Jimmy Ruiz

En entrevista la Síndica Procuradora Sandra Martos Lara dio a conocer que este jueves respondieron a esa resolución interponiendo el medio correspondiente en tiempo y forma, y este este proceso podría tardar hasta seis meses en tribunales para resolverse

Gabriel Mercado

El Ayuntamiento de Culiacán presentó un medio de impugnación contra la resolución del juzgado primero de distrito con sede en Culiacán donde se le exige el pago de poco más de 21 millones de pesos a Jaime Ruiz Dorado, mejor conocido como “Jimmy Ruiz”, por una demanda interpuesta contra el municipio desde hace años, y que hoy se señala que en caso de incumplimiento se podría remitir el expediente al tribunal de Mazatlán para iniciar un proceso que podría terminar en la destitución del Alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

En entrevista la Síndica Procuradora Sandra Martos Lara dio a conocer que este jueves respondieron a esa resolución interponiendo el medio correspondiente en tiempo y forma, y este este proceso podría tardar hasta seis meses en tribunales para resolverse.

“En cuanto a los resultados de si vamos a pagar, no vamos a pagar, no los podemos definir todavía, no es el tiempo porque no hay resolución”, mencionó.

Comentó que el jueves se interpuso el recurso, donde buscan se revise de nueva cuenta el monto que se les condenó a pagar, donde ellos consideran que por actualización e intereses en realidad son solamente entre seis a nueve millones de pesos.

“Queremos que se reduzca ese monto, y que haya elementos de juicio comprobatorio que nos ayuden en esta parte… esto va a retrasar cualquier petición de esa parte (posible destitución del Alcalde), ahorita no podemos determinar nada hasta que no tengamos resultados”, expuso la Síndica Procuradora.

Añadió que era difícil señalar a algún exalcalde como culpable por lo que estaba ocurriendo en este caso, el cual se complicó luego que el expresidente municipal Sergio Torres Félix no pagara la primera sentencia de más de 16 millones emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativa, monto que posteriormente se abonó en la administración de Jesús Valdés Palazuelos, cuando ya pesaba también una petición en juzgados que abría la posibilidad de destituirlo si no pagaba.

“Qué difícil definir el responsable, qué difícil porque estos asuntos vienen cargándose de administraciones atrás, y para ponerme yo a enfocar o definir algún responsable, considero que está un tanto difícil, estas cosas vienen y repercuten con nosotros ahorita actualmente, sabemos de los autores, sabemos quiénes son parte de repente de las demandas, quiénes han tomado sus propias posturas”, comentó la funcionaria.

Martos Lara señaló que en este caso ellos seguirán cumpliendo su labor y responsabilidad de defender al Ayuntamiento.