Interponen queja ante CEDH contra Conagua por daño ecológico en el Río Fuerte

Franco Leonel Souza Echave, presidente de la asociación civil SM EcoPark, indicó que el área 'devastada' es más de un kilómetro sobre las riberas en San Miguel Zapotitlán, aunque el proyecto contempla un tramo de 3.3 kilómetros en esa zona

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Argumentando daño ecológico y violaciones al derecho de usos y costumbres, se interpusieron quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de la Comisión Nacional del Agua, por los trabajos de desazolve, limpieza y formación de bordos que realiza en el Río Fuerte.

Franco Leonel Souza Echave, presidente de la asociación civil SM EcoPark, indicó que el área 'devastada' es más de un kilómetro sobre las riberas en San Miguel Zapotitlán, aunque el proyecto contempla un tramo de 3.3 kilómetros en esa zona.

"Es un proyecto vacío, porque no se toma en cuenta ni la flora ni la fauna, ni a las personas que vivimos en ese lugar ni a los pueblos indígenas. Es un proyecto autoritario por parte de Conagua, es un proyecto que no sabemos realmente su procedencia ni el motivo de ser, pero el caso es que nos está partiendo la madre ahí en el río", expresó.

"Es verdaderamente triste el panorama, San Miguel era famoso por ser un balneario natural, y ya no va a ser así, porque estas autoridades actuaron arbitrariamente, y los que vamos a pagar las consecuencias vamos a ser nosotros", agregó.

Desmiente Conagua que haya ecocidio en Río Fuerte

El proyecto se realiza en cuatro tramos del río, incluyendo el de San Miguel, con recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, con una inversión que ronda los 350 millones de pesos, justificándose con la prevención de inundaciones, pero el activista denunció que se ha extraído una gran cantidad de material, principalmente arena, y no se ha explicado qué destino se le dará.

"Sospechamos que se actuó de forma arbitraria, por la manera en que se están desarrollando las cosas, el municipio ni siquiera estaba enterado. Hay que entender que Conagua es una instancia federal, pero se le debe notificar al municipio, sobre todo si se pretendía extraer este tipo de materiales, para llevar un control. No sabemos qué tanto material se está extrayendo ni qué destino se le va a dar", cuestionó.

Virgen de Rita Aguilar Cevejeca, gobernadora indígena de San Miguel Zapotitlán, dijo que no se les tomó en cuenta para la aprobación del proyecto, pese a que el área en cuestión era utilizada para la realización de sus rituales, y señaló que la tala de los álamos les 'duele mucho' porque son considerados sagrados.

"No hubo una consulta para los pueblos indígenas, y pues nosotros año con año llevamos nuestro ritual en el Río Fuerte, tenemos un área ahí y no se respetó, ahí hacemos los rituales el Día de San Juan", explicó.

"El río es de nosotros, de los pueblos indígenas. Nosotros respetamos, pero la gente de arriba no nos respeta, nos quieren pisotear, y no se vale lo que están haciendo", añadió.

Ambos hicieron un llamado tanto al Alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman, como a los diputados y senadores ahomenses para que se informen de la situación y soliciten una investigación.

"Queremos que se pare el proyecto, y sobre todo que se indemnice el daño que se está haciendo. Hay que hacer responsable a Conagua del daño ambiental tan grave que está haciendo", pidió el ambientalista.

Franco Souza y Virgen de Rita se reunieron este jueves con la visitadora en la Zona Norte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, María Araceli Sepúlveda Sauceda, para interponer sus quejas.

Según el resolutivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el proyecto no requirió autorización en materia de impacto ambiental por estar bien sustentado.

GOBIERNO MUNICIPAL NO HA SIDO NOTIFICADO

La directora de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, Solangel Sedano Fierro, indicó que no ha sido notificada sobre los trabajos que realiza Conagua en el Río Fuerte, y que desconoce si su antecesora recibió la notificación, pero dijo que solicitará la información del proyecto.

"No he recibido ninguna notificación por parte de Conagua, de hecho, sólo le he dado seguimiento a través de los medios y por personas conocidas que directamente están relacionadas con el tema", declaró.

"Al área que yo represento, y a la Presidencia Municipal, pues obviamente que sí nos preocupa y nos importa que se respeten los lineamientos legales y ambientales", agregó.

La también ambientalista dijo estar a favor de los trabajos de desazolve para salvaguardar a la población, siempre y cuando se consideren las medidas ambientales.