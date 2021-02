Interpretará Bella Ramsey a Ellie en The Last of Us de HBO

La actriz dio vida a Lyanna Mormont en 'Game of Thrones',

Noroeste / Redacción

La actriz Bella Ramsey, conocida por su papel como Lyanna Mormont en 'Game of Thrones' protagonizará la adaptación del videojuego 'The Last of Us'como Ellie, según The Hollywood Reporter.

La serie que se estrenará en HBO cuenta con Neil Druckmann, director creativo del juego, como el escritor de la adaptación, mientras que Craig Mazin, creador de la serie 'Chernobyl' es el productor ejecutivo, difundió xataka.com.

La serie 'The Last of Us' se anunció por primera vez en marzo del año pasado, pero fue confirmado su desarrollo hasta noviembre debido a la pandemia.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la serie tiene lugar veinte años después de la destrucción de la civilización moderna. Joel, un sobreviviente, es contratado para sacar a Ellie una niña de 14 años de una zona de cuarentena.

Se espera que la primera temporada de la serie adapte el primer videojuego, que se lanzó al mercado en 2013 en PlayStation 3. La secuela del videojuego fue lanzada en 2020 y obtuvo buenas críticas y logró vender en los primeros días de su lanzamiento casi cuatro millones de unidades.