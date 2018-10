Into the sun ofrece bohemia irlandesa

Se presenta el grupo estadunidense en la Plazuela Machado, en el marco de Festival Cultural Puro Sinaloa

Fernando Espinoza

Con los sonidos de un flauta, un violín, una guitarra, y un bodherán, el grupo Into the sun armonizó con música irlandesa La Plazuela Machado, en Mazatlán, la noche del viernes.

El concierto del grupo estadounidense fue parte de Festival Cultural Puro Sinaloa 2018, que organiza el Gobierno del Estado a través del Instituto Sinaloense de Cultura y logró reunir a cientos de personas en la centenaria plaza del Centro Histórico.

El público, compuesto principalmente de adultos mayores y extranjeros, disfrutó de piezas musicales como Paddy’s lamentation, The king’s shilling, Wild mountain thyme y The cutty wren Into the Sun.

Los paseantes del recinto detenían su paso para apreciar la presentación del grupo originario de Kansas, Missouri, integrado por Molly McLaughlin, en la flauta, silbatos y voz; David Agee, en el violín; Gordon Bearss, en la guitarra; y Mile Lunoe, en el Bodhrán, quienes cautivaron con su espectáculo.

“Yo soy Molly, y vamos a tocar algunas canciones de la música popular irlandesa, algunos son temas alegres, y otros hablan de momentos muy difíciles en la historia de la humanidad, algunos tienen que ver con Estados Unidos”, dijo la única mujer de grupo, al comenzar la presentación.

El clima fresco hizo aún más agradable el concierto que se ofreció al aire libre.

CONCIERTO

La presentación de Into the sun inició a las 20:00 horas, duró poco más de una hora y cerró con el generoso aplauso de los asistentes.