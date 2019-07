Intocable, el explosivo documental sobre abusos sexuales en Hollywood que puede hundir mÃ¡s a Harvey Weinstein

Intocable, el explosivo documental sobre abusos sexuales en Hollywood que puede hundir más a Harvey Weinstein

La película se presentará el 21 de julio y el magnate del espectáculo intentó ver una copia antes, pero no lo logró

Noroeste / Redacción

Los productores de un explosivo documental sobre los presuntos casos de abusos sexuales de Harvey Weinstein se negaron a enviar una copia de la película al ex productor de Hollywood antes de su lanzamiento en el Festival de Cine de Sundance, en Utah.

El sitio de noticias Page Six informó que al equipo legal del ex magnate de Hollywood se le negó una copia adelantada de un documental sobre sus presuntas agresiones sexuales, que se exhibirá en enero próximo.

El documental, llamado “Untouchable” (Intocable), presenta entrevistas con Rosanna Arquette, Hope d’Amore, Paz de la Huerta y Erika Rosenbaum, algunas de las actrices que acusaron a Weinstein de acoso o violación, y que impulsaron el movimiento conocido como #MeToo.

“Se supone que debemos ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en este país, que yo sepa”, indicó la fuente a Page Six. “Ver la película podría ser crucial para preparar una respuesta que podría tener un impacto” en la opinión pública y ante el jurado, añadió.

“Estamos pidiendo consideración por la vida de una persona”, continuó la fuente anónima.

Otras fuentes aseguran que Weinstein logró enviar un emisario a Sundance, y se enfrentó con el equipo detrás del documental “Untouchable” luego de solicitar que le permitan ver una copia de la misma.

Los productores, que se negaron a permitirle al enviado de Weinstein que viera la película, ya habían tenido contacto con el equipo legal del productor por primera vez en agosto de 2018 para pedirle que participe de la realización. Sin embargo, y con el juicio inminente, Weinstein, de 67 años, los rechazó.

La película será proyectada por primera vez el 21 de julio próximo como parte de 51 Fest, una asociación entre ‘Mujeres en el mundo’, dirigida por la ex empleada de Weinstein, Tina Brown.

El inicio del juicio contra el ex productor neoyorquino está previsto para dar inicio el 9 de septiembre próximo. Se trata de un juicio de agresión sexual de parte de dos mujeres (una por violación en 2013 y la otra por felación forzada en 2006). Weinstein se declaró inocente.

Las acusaciones de abuso sexual contra él fueron reportadas por primera vez en octubre de 2017 por The New York Times y The New Yorker, que informaron que docenas de mujeres acusaron al productor de cine de acoso sexual, agresión sexual o violación.

En total, fueron más de 80 las mujeres en la industria del cine que reportaron experiencias similares con Weinstein, quien negó “cualquier sexo no consentido”.

Poco después de que se publicaran las acusaciones, Weinstein fue despedido de su compañía, The Weinstein Company, y expulsado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y otras asociaciones profesionales. Investigaciones criminales sobre las quejas de al menos seis mujeres están en curso en Los Ángeles, Nueva York y Londres.