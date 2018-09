InundaciÃ³n agarrÃ³ desprevenidos a locatarios del Mercado Humaya

Mercado Humaya

Inundación agarró desprevenidos a locatarios del Mercado Humaya

Los comerciantes sufrieron la pérdida de mercancía, así como la descompostura de electrodomésticos

Valeria Ortega

22/09/2018 | 11:22 AM

CULIACÁN._ Refrigeradores descompuestos, mercancía echada a perder, vidrios rotos, así como pisos y paredes sucias fueron las consecuencias que sufrieron los locatarios del Mercado Humaya, luego de que por la depresión tropical 19-E inundó ese sector y elevó el agua hasta un metro de altura.

En una tienda de productos naturistas los empleados iniciaron los trabajos de limpieza, desde limpiar los productos que se pueden rescatar hasta desechar los que ya no sirven. No pudieron sacar nada, no se imaginaban los daños de la lluvia, señalaron.

“No nos alertaron desde antes y nos agarró desprevenidos”, señaló Judith, empleada de la tienda.

“Nosotros manejamos estantes llenos y pues de un metro para abajo todo se nos echó a perder, lo que vamos a optar es que los productos que podamos vender los vamos a poner en oferta, obviamente no los podemos vender al precio normal.

Las ramas que estaban abajo se echaron a perder”, comentó.

Explicó que ahora solo les queda limpiar, seguir sacando la basura y tratar de recuperar la mercancía en buen estado, además de abastecer nuevamente el negocio.

En las fruterías también sufrieron daños, desde la pérdida de frutas y verduras hasta de aparatos eléctricos como refrigeradores.

“El agua me llegó a la cintura casi, se perdió mi refrigerador y apenas lo pude mandar a reparar, mi camioneta también dejó de funcionar, se descompuso y pues esa si la necesito mucho porque es donde acarreo las cosas, donde voy a abastecer otros locales y a vender a la calle”, explicó un afectado.

Por los pasillos del mercado aún se observan restos de lodo, sin embargo eso es lo que menos importa y no se compara con los daños al interior de cada puesto, señalaron los locatarios.

Ahora se encuentran en labores de limpieza y reparación de sus espacios, comentaron.