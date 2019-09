Inundaciones, deslaves y árboles caídos son los primeros estragos que deja Lorena en Colima

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- El huracán “Lorena”, de categoría 1, dejó inundaciones, deslaves, caída de árboles y personas en refugios durante su paso por Colima.

Por las fuertes lluvias de esta madrugada en Colima, José Ignacio Peralta, Gobernador estatal, informó que se desbordó el Arroyo Santiago, lo que provocó inundaciones en las casas aledañas.

En la madrugada, integrantes de Protección Civil estatal rescataron a tres personas. Hasta el momento las autoridades no han reportado muertos.

Hay 21 personas en el refugio temporal habilitado en la escuela “Pablo Latapí” en Manzanillo.

Hay derrumbes en caminos y carreteras de los 10 municipios.

Se realizaron 3 rescates de personas; lo más importante es que no hay pérdida de vidas.

En zonas de las costas del estado se reportaron árboles caídos, algunos cortes de energía eléctrica y derrumbes en caminos y carreteras de 10 municipios.

A causa de las inundaciones en el municipio de Tecomán, el Gobernador estatal habilitó un refugio temporal en la escuela “Gregorio Torres Quintero”, para proteger a las familias afectadas.

También está en funciones la escuela “Pablo Latapí” en Manzanillo, donde actualmente hay 21 personas refugiadas.

Por su parte, Protección Civil estatal sugiere tomar precauciones en la carretera Colima-Tecomán, a causa de deslaves provocados por las fuertes lluvias. La dependencia, también sugiere a la población alejarse del volcán.

El Gobierno de Colima recomienda a los ciudadanos tener precaución al transitar por brechas y caminos rurales, no intentar cruzar causes de ríos y arroyos, evitar el agua estancada, no transitar en zonas inundadas y no acercarse a cables de energía eléctrica.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, “Lorena” se acerca al suroeste y noroeste de Jalisco, donde ya se activó la alerta roja. Otros estados afectados serán Michoacán y Jalisco.