Invade Alejandro Fuentevilla con su arte el aeropuerto de MazatlÃ¡n

Invade Alejandro Fuentevilla con su arte el aeropuerto de Mazatlán

La colección del fotógrafo da la bienvenida a quienes además de playa, disfrutarán de la cultura y arte del puerto

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ La intensidad del mar invade la sala de espera del Aeropuerto Rafael Buelna. Alejandro Fuentevilla ha vibrado desde niño en la zona donde rompen las olas, su visión del océano se sitúa en la atribulada emoción de subirse en el lomo de una pared de agua en movimiento, percibe la sensación de remolinos que surgen del choque de fuerzas, de torrentes que arrastran y acarician, ahí está su punto de vista, con el que atrapa las imágenes que ofrece.

Los encargados de inaugurar la exposición fueron Víctor Ramírez, gerente de OMA; el comandante del aeropuerto, Antonio Cruz, y Enrique Vega Ayala que mencionó que es importante poner arte en una de las puertas que da la bienvenida a este destino, que además de playa ofrece cultura y arte.

En las mamparas que flotan en la sala de espera que da acceso a las puertas de la entrada de los pasajeros a los aviones, se colocaron 15 imágenes fotográficas montadas en viníl, que inundan con su azul océano el espacio, son agua que salpica. son fuerza avasalladora, son un muro verde agua que parece resquebrajarse como un vidrio tras el obturador.

Son delfines ajenos al vértigo de la superficie, ignorantes del azote de las olas. son palmas borrachas de sol, es la quilla que quiere guiar una tabla de surf en medio de una corriente tormentosa que salpica de gotas espesas de sal el cuerpo vulnerable, cargado de adrenalina, frágil en medio de un bello y acuoso monstruo.

“Hace doce años se detonó en mí la necesidad de congelar esas imágenes que veía cuando surfeaba. Las formas efímeras que ofrece el agua en movimiento, son visiones que no puedes platicar porque son colores que no se pueden describir con palabras”, compartió Fuentevilla.

“Paso muchas horas en el mar, ahora no solo surfeo, también pesco, voy y camino por la orilla; es el lugar en donde mi interior entra en armonía, poco a poco fui expandiendo mis intereses de imágenes, empecé a hacer foto comercial, me muevo mucho en Los Cabos, Riviera Nayarita, ando trabajando por todo México, también hago bodas, no tengo prejuicios, me gusta hacer fotos".

"Disfruto la foto, ese gusto se expande en diferentes direcciones que también me provocan y que disfruto”.

El portafolio personal de Alejandro Fuentevilla, el que expresa sus emociones, está inundado con imágenes en las que el océano es una presencia amorosa.

“Hay muchas fotos que surgen en un momento, en un instante, pueden ser casi un accidente; pero también, otras veces puedo predecir la intensidad del viento y de la luz y utilizo esas predicciones para conseguir algo que quiero que esté en las fotos".

Relató que la colección que expone en el aeropuerto es una selección que ha guardado en los últimos seis años.

"Me provocan una emoción, me recuerdan un momento, me gustan los colores, las formas”, dijo.

“Para mi una buena foto es tener los elementos que consigan un equilibrio en medio de la naturaleza o porque el azar puso frente a mí esas imágenes, o porque conseguí controlar los elementos para conseguir un efecto o una composición predeterminada”.

PARA SABER

La exposición de Alejandro Fuentevilla estará colgada hasta el 30 de octubre en la sala de espera del segundo piso del aeropuerto de Mazatlán.