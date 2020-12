Invaden automovilistas la nueva ciclovía del malecón de Mazatlán

Ciclistas se inconforman porque algunos vehículos invaden la ciclovía que va del Paseo Claussen a Olas Altas

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ La nueva ciclovía, que va del Paseo Claussen al Paseo Olas Altas, no es respetada por conductores de vehículos particulares y de unidades que descargan mercancía en negocios de la zona.

Fue en octubre cuando este último tramo del área para ciclistas que circulan por el malecón fue “dibujado” sobre el pavimento; la idea del Gobierno municipal fue extender la ciclovía construida en la Avenida Del Mar.

Sin embargo, este espacio, que en la suposición garantiza la seguridad de los ciclistas, es invadido de manera recurrentemente.

“Es una buena iniciativa la de la ciclovía, todos los que andamos en bici por deporte o porque es el único medio de traslado lo vimos bien, pero sí es bien peligroso andar por ahí (en el nuevo tramo) porque nadie lo respeta”, explicó uno de los ciclistas que este domingo por la mañan circulaba por Olas Altas.

Esta misma mañana algunos conductores fueron sorprendidos invadiendo la franja destinada a quienes transitan en bicicletas.

Días antes, también han sido sorprendidos conductores de camiones urbanos y vehículos que descargan mercancía en negocios particulares.

Aunque Tránsito Municipal ha implementado operativos para impedir la invasión de la ciclovía, se siguen descubriendo casos.

“Deberían poner boyas para que los carros no se suban, porque sí es cierto, vas por la ciclovía y los carros que vienen de frente te van invadiendo, no se quitan hasta que ya casi te van a atropellar. No todos, pero sí hay mucha gente que le vale que sea ciclovía”, dijo Raúl López, quien utiliza la ciclovía.

Hasta el momento no se han registrado accidentes en las ciclovías.