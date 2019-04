InvadirÃ¡ el bel canto a CuliacÃ¡n

FESTIVAL DE PRIMAVERA 2019

Invadirá el bel canto a Culiacán

Mañana dará inicio la edición 11 del Concurso Internacional de Canto Sinaloa 2019 en la que participarán 95 belcantistas de México y el extranjero

Leopoldo Medina

30/04/2019 | 12:59 AM

Forjar nuevos talentos e incentivar la carrera de los jóvenes intérpretes de la ópera, ha sido uno de los objetivos del Concurso Internacional de Canto Sinaloa desde su nacimiento, y hoy regresa en su décima primera edición, para desarrollarse a partir del 2 y hasta el 9 de mayo en Culiacán.

Papik Ramírez Bernal, director del Instituto Sinaloense de Cultura, destacó que este concurso se ha consolidado como uno de los mejores del país, que ha dado mucho de que hablar, favoreciendo al estado con la promoción del bel canto.

“En esta ocasión contamos con más de 124 participantes inscritos de los que se eligieron solo 95,provenientes de 24 estados del país, y dos más del extranjero, Guatemala y Estados Unidos; sin duda una cifra histórica, que nos permite dar cuenta de la solidez de este concurso en materia de ópera”, señaló Ramírez Bernal.

Destacó que en Sinaloa se requiere de contar con las mejores voces del país, para que se formen aquí, para que esos cantantes posteriormente se puedan exportar a participar en los principales foros nacionales e internacionales.

“Este evento se suscribe como la coronación anual de una serie de esfuerzos relacionados con la educación vocal de jóvenes valores sinaloenses, mexicanos, y también de orden internacional”, resaltó Ramírez Bernal.

Un icono

Enrique Patrón de Rueda, director artístico destacó que este concurso es un icono ya casi a nivel mundial, principalmente por el cariño y calor que se les brinda a los concursantes, prueba de ello fue la cantidad de participantes que se registraron en el curso previo al concurso, sumando más de 80 alumnos.

“Creo que cada vez este concurso está mucho mejor, los cantantes jóvenes de sinaloa llegan con ansias al concurso, y al curso, creando nuevas amistades, comparándose entre ellos, además hay que resaltar la cantidad de cantantes que han pasado por este concurso, y que hoy están figurando en grandes escenarios del mundo”.

Destacó Patrón que a lo largo de 11 años, la evolución del concurso de canto se ha ido acrecentando, sobre todo a partir de la octava edición, gracias al esfuerzo de mucha gente, pero que aún falta mucho por lograr una mayor internacionalización del mismo.

“Tener una mayor internacionalización es algo que nos hace falta, y esto por la ambigüedad de no saber si se van a tener o no los recursos para ello, por lo que hacer una promoción internacional de este concurso es difícil, porque no sabemos, si vamos a tener la certeza de contar con el dinero para ello, pero ojalá algún día podamos anunciarlo en todos lo conservatorios del mundo”, señaló Patrón.

Reitero que la publicidad de boca en boca ha sido de gran ayuda, porque viene muchos participantes, pero aún así al concurso le hace falta tener mayor presencia.

Como resultado de los logros en este concurso, algunos de los participantes de emisiones anteriores, se encuentran actualmente en países europeos, Estados Unidos, y en Bellas Artes con roles estelares.

Patrón de Rueda resaltó que Sinaloa es un semillero importante de exponentes del bel canto, pero no se tiene el apoyo suficiente, prueba de ello es que desde hace tiempo atrás no se realiza ópera en Culiacán.

Durante la rueda de prensa, se informó también que el concurso se realizará en dos sedes, en el Teatro Socorro Astol, y en el Teatro Pablo de Villavicencio.

PREMIOS

1er lugar: 90 mil pesos

2do lugar: 72 mil pesos

3er lugar 54 mil pesos

Premio Revelación Juvenil: 27 mil pesos

Premio del público: 27 mil pesos

OTROS PREMIOS

También se entregarán 9 premios más por parte de la SAS, Coppel, Instituto Municipal de Cultura y Arte de Salvador Alvarado, Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Arte de Mazatlán, Evenmex, Sonfonic, UadeO, y de un periódico local.