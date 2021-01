Inversión en salud y bienestar, no es ni la mitad de lo que se paga aún por el Fobaproa: Loza Ochoa

Les hemos pagado durante 25 años y aún les debemos más de 800 mil, dice Óscar Loza Ochoa

Belizario Reyes

Lo que se invierte en salud y en todos los programas sociales actualmente en el país, no es ni la mitad de lo que se paga por servicio de la deuda pública, entre ello por el Fobaproa y el rescate carretero en México, dijo el ex Presidente de las comisiones Estatal de los Derechos Humanos y de los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, Óscar Loza Ochoa.

En su mensaje en la toma de protesta de los integrantes de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación del Movimiento de Regeneración Nacional hoy por la mañana en este puerto, agregó que durante este año se pagarán 724 mil millones de pesos en los intereses de la deuda pública, se va a seguirle pagando los del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, se les está pagando desde 1995 una deuda que se aceptó por la vía de la presión sin que los ciudadanos fueran responsables de la quiebra de los bancos.

"Y les digo algo para que se preocupen, dijeron en aquel entonces que les debíamos algo así como 550 mil millones de pesos por la quiebra de los bancos, les hemos pagado 25 años y ahora les debemos más de 800 mil (millones de pesos), o sea, la deuda es mayor todavía, y ahí yo pregunto ¿no será a estas alturas legítimo de parte nuestra, legal de parte nuestra, moral desde el punto de vista nuestro revisar si esa deuda debe seguirse pagando", es lo que hay que ver ahora", continuó Loza Ochoa.

"Y hablo también del rescate carretero, resulta que se dieron concesiones en lo que fue construcción de carreteras y se declararon en quiebra y estamos pagando esa deuda de los constructores de carreteras, ellos no quebraron, se declararon en quiebra".

Por ello reiteró la pregunta de si será legítimo, legal y moralmente aceptable seguir pagando eso, eso es lo que se tiene que revisar.

"Eso es lo que hay que revisar, ¿por qué razón?, porque lo que estamos invirtiendo en lo que es en salud y en todos los programas sociales no llega ni siquiera a la mitad de lo que estamos pagando por servicio de la deuda pública, por eso es importante revisarla, porque ese dinero nos falta para aplicarlo no solamente en este asunto de la pandemia, sino para aplicarlo también en el otro problema de la crisis severa que tenemos, que es la crisis de económica, la recesión económica", subrayó Loza Ochoa.

"Necesitamos cubrir eso que los brasileños nos dicen. 'ni morir de virus, ni morir de hambre', por eso es muy importante el pago de la deuda externa, el servicio de la deuda externa nosotros tengamos que revisarlo en el Congreso de la Unión, será una de las tareas que el amigo Miguel tiene":

También expresó que es importante tener los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación porque se necesita construir este nuevo país y no se puede construir si se sigue dependiendo de un pago de la deuda pública porque no se puede seguir pensando que vengan inversionistas del extranjero a saquear al país, porque no se puede pensar en otra cosa más que construir con los propios recursos de esta nación.

"Y no es que no debamos aceptar inversiones de extranjeros, pero tiene que tener un límite también, porque lo que queremos es que las ganancias que generen las inversiones en el país se queden en el país para seguir creciendo como tal, lo otro es pensar como nos han querido formar que pensemos siempre que este país va a depender para toda la vida del extranjero, aquí hay recursos y hay lo principal, mujeres y hombres capaces de sacar adelante al país".

Si se ha sobrevivido a pesar de todo lo que se tiene que pagar de la deuda pública por qué no se podrá sobrevivir como nación independiente, continuó, se logró la independencia política pero no económica.

"Pero ya es tiempo de que empecemos a construir esa segunda independencia, que es la económica, esta es la oportunidad, el 2018 todos votamos precisamente para ser diferentes, pues seamos diferentes, que los hijos nuestros que van a la escuela tengan becas, que las personas de la tercera edad tengan un ingreso mínimo que les permita sobrevivir", recalcó Loza Ochoa.

"Y un sueño que no podemos dejar de lado, necesitamos la equidad de género sí, pero necesitamos también aproximarnos a la igualdad de todos, que sea menos desigual este país, no es posible que el uno por ciento de este país sean dueños del 80 por ciento de la riqueza nacional y el resto los estamos viendo, y muchos de nosotros sin (poder) llevar a la mesa las tres comidas al día".