Invertir el dinero, la mejor forma de ahorro: especialista

Istar Meza

CULIACÁN.- El hábito financiero principal que se debe considerar es el ahorro, sin embargo, la mejor manera de guardar el dinero es a través de fondos de inversión, para que este no pierda su valor a causa de la inflación, informó Erika Muñoz Peimbert, directora de Educación Financiera en Actinver.

Explicó que el ahorro es un dinero que se debe guardar para cumplir planes a corto plazo, pero no para planes a largo plazo, ya que con el tiempo el valor del dinero se pierde debido al alza generalizada en los precios y servicios.

La especialista en educación financiera detalló que un tema importante para considerar el ahorro como parte del plan de vida es tener dinero para las emergencias, ya que cómo el nombre lo indica, se trata de un asunto o situación que “emerge” de manera imprevista y requiere una especial atención para solucionarse lo antes posible.

Recomendó apartar 10 por ciento del salario para un fondo de emergencias, donde por lo menos se cuente con el valor equivalente a tres meses de salario.

“Para comenzar a ahorrar, se debe identificar la etapa y el nivel de la vida en la que se encuentra, para a partir de ahí formar un plan, ver hacia dónde se quiere ir, conocer el horizonte de inversión”, refirió.

Dijo que se tiene que identificar qué es lo que se quiere planear, para definir un porcentaje de ahorro y el periodo de vida en el que se tendrá que juntar el dinero, es decir, hacer un presupuesto de cuánto se tiene y cuánto se puede ahorrar.

Explicó que para hacer un presupuesto se tiene que definir cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos fijos; dijo que una opción para no sentir afectaciones, es destinar el 10 por ciento del salario pero desde que se recibe el ingreso apartarlo y no considerar esa parte del dinero para nada, hacer de cuenta que no se recibió.

“Abres una cuenta de fondo de inversión con ese 10 por ciento y te olvidas de ese dinero, al mes te vas a dar cuenta que ya empezaste a ahorrar sin darte cuenta”, señaló.

Detalló que se debe conocer el perfil de inversionista para poder formar un portafolio: conservador, moderado o agresivo, que permita determinar qué riesgo se toma, en qué fondos se invierte y con qué porcentajes.