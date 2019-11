Investigan a director del Deporte en Ahome por presunto uso irregular de recursos

La Síndica Procuradora señala que además de los pagos por casi 200 mil pesos que se hicieron al ex dirigente municipal del PT, supuestamente por servicios de transporte, se investigan otros casos

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ La Sindicatura de Procuración del Ayuntamiento de Ahome inició una investigación por posible uso irregular de recursos en el Instituto Municipal del Deporte, que dirige Felipe Juárez Soto.

Angelina Valenzuela Benítez indicó que además de los pagos por casi 200 mil pesos que se hicieron al ex dirigente municipal del Partido del Trabajo, supuestamente por servicios de transporte, se investigan otros casos.

"Vamos a iniciar un procedimiento, una investigación. Y en base a la investigación, turnamos al Órgano Interno de Control, para que determine las sanciones correspondientes que pudiera tener el director", dijo.

A Mario Hilario Flores Leyva, ex dirigente del PT en Ahome, se le entregaron los recursos en seis emisiones, entre el 25 de abril y el 27 de junio, sumando 182 mil 600 pesos por renta de autobuses.

Y cabe mencionar, que Flores Leyva impulsó la carrera política de Juárez Soto, colocándolo como candidato a la diputación local por el Distrito 03 en el pasado proceso electoral, que perdió ante el morenista Juan Ramón Torres Navarro.

Otro caso a investigar es la intervención de la paramunicipal en una función de box profesional, pese a que el artículo 3 del reglamento del IMDA indica que 'no comprenderá las actividades deportivas profesionales'.

Dicha función de box se celebró el 12 de abril, y fue organizada por la empresa M2 Promotions, en conjunto con el Kochul Gym, y las peleas estelares fueron transmitidas por FOX Sports Latinoamérica.

Para ello, el IMDA pagó a Promotora de Espectaculos y Eventos Promoso una factura de 22 mil pesos por concepto de gastos de traslado de boxeadores de Chihuahua, otra por 25 mil pesos correspondiente a sueldos de boxeadores, y otra por 100 mil pesos para cubrir la producción y transmisión por televisión.

En la relación de pagos que presenta la paramunicipal en su página de transparencia, aparece otra factura por 120 mil pesos, pero de ésta no se ha especificado el concepto.

Valenzuela Benítez dio a conocer que al cuestionar sobre este caso a Juárez Soto, éste argumentó que los recursos provenían del Ayuntamiento y no correspondían específicamente a un egreso del IMDA, y que se apoyó a la empresa promotora porque supuestamente habría un beneficio para la Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez. Sin embargo, eso no se dijo a los medios de comunicación cuando se anunció la función de box.

"Yo se lo cuestioné, y me dice: es que el Ayuntamiento fue el que dio ese apoyo porque todo lo que iba a salir de esa función de box iba a ser en beneficio del Instituto del Deporte y para la Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez. Y le dije: pero salió de aquí, y si no hubieras sido tú el conducto pues no hubiera habido problema. Es que no sabía, me dijo", explicó la Síndico Procuradora.