Investigan video de presunto abuso de policías contra un hombre en Mazatlán

Un video que circula en redes sociales sobre un varón que es golpeado con un bat, las primeras impresiones indican que la insignia que porta la camisa del agresor no es la misma que tiene la SSP de Mazatlán

Noroeste / Redacción

Mazatlán.- Al tener conocimiento de un video que circula en redes sociales sobre un varón que es golpeado con un bat, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Ramiro Lizárraga Medina dio parte al personal del departamento de Asuntos Internos para que inicie una investigación sobre el hecho.

Las primeras impresiones sobre el análisis de la grabación indican qué no se trata de servidores públicos adscritos a la corporación municipal y como prueba de ello se explica que la insignia que porta la camisa del agresor no es la misma que tiene la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, es decir el uniforme no es el mismo.

Este caso se puede considerar como una acción con la intención de dañar la imagen de la policía municipal que en estos momentos ha re organizado los operativos para la detención de presuntos delincuentes y por los cambios de mandos al interior de la misma.

Para denuncias y/o reportes anónimos marque al 911 o al 986 81 26, además puede ponerse en contacto con las autoridades municipales a través de la aplicación Mazatlan App.