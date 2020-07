InvestigarÃ¡ la situaciÃ³n de las canchas de voleibol de playa en MazatlÃ¡n

VOLEIBOL

Investigará la situación de las canchas de voleibol de playa en Mazatlán

El titular de la Federación Mexicana de Voleibol, Jesús Perales, promete 'empaparse' del tema sobre el espacio donde se preparaba la Selección Mexicana de voleibol de playa para buscar gestionar la permanencia del mismo

Noroeste / Redacción

Jesús Perales, presidente de la Federación Mexicana de Voleibol, buscará hacer gestiones, en las diferentes instancias de gobierno, en busca del apoyo para que se mantengan las canchas donde entrena la Selección Nacional de Voleibol de Playa, ubicadas a un costado del Hotel Playa Mazatlán y dónde dio inició una obra.

“Francamente desconozco el origen del terreno, yo estaba apoyado en Chava (Salvador González) y lo que él nos informa, pero la parte legal no la tenía, si hay acuerdo o préstamo, le mande un mensaje a Chava para que me dé antecedente del caso, me platique cómo se obtuvo y cuál es el motivo de que ahora se esté pidiendo el espacio.

“En base a eso ya me dirigiré con un Alcalde o con el Gobernador o la autoridad que corresponda para hacer gestiones porque es algo que nos ha ayudado mucho a desarrollar el deporte, es un espacio que ha recibido mucha gente, en una situación de desarrollo deportivo y es una lástima que los dejen a la deriva, una vez con el reporte y con el conocimiento de la situación voy a proceder apoyado con el área jurídica de la federación”, explicó.

La máxima autoridad del voleibol en el país, aseguró que buscará que las autoridades se den el tiempo para analizar la situación como se debe.

“Entendemos que se haga un desarrollo en ese espacio, pero sí nos gustaría que las autoridades le den el tiempo para un análisis al tema como es debido, a los beneficios de este espacio, que vean la afectación al deporte en general y que esperen por lo menos a que el ciclo olímpico concluya.

“Esto es una afectación grande, un golpe para los atletas, una incertidumbre que les va a pegar y desestabilizar, claro que tenemos que buscar alternativas que nos permitan trabajar de manera normal para su preparación en busca de clasificarse a Tokio”, agregó.

Sobre los Juegos Nacionales Conade, los cuales tienen fecha tentativa a realizarse en el mes de octubre, la situación para el voleibol es complicada.

“El tema de nuestro deporte siempre ha sido motivo de discusión, hace cuatro años se intentó eliminar el deporte de conjunto de las entonces olimpiadas, al final Jalisco lo hizo en este caso en el análisis que se está haciendo y el tema complicado de los estados, veo difícil se lleve a cabo en nuestro deporte.

“Hemos tenido plática con el equipo de Ana Guevara, están buscando hacer una estrategia diferente, con una disminución en participación donde a nosotros no nos va bien, estamos en mucha desventaja y en caso de poder hacer algo, será un bloque solo para eventos individuales o al aire libre, alrededor de 10 o 20 disciplinas, quizá voleibol de playa pudiera ser de los que se salve”, dijo.

El presidente de la FMVB explicó que no se ha hecho nada oficial, ya que se espera que las autoridades permitan un pronunciamiento, así como una reunión con directores de institutos para considerar su situación de acuerdo con la pandemia y el tema económico.

En cuanto a los protocolos para el regreso a la actividad, Jesús Perales aclaró que se trabaja en uno específico para el voleibol.

“No tenemos nada oficial, sí estamos trabajando en el tema, lo tenemos que poner en la asamblea para que sea avalado y después presentar a la autoridad correspondiente, pero hoy por hoy, por los tiempos, no hemos querido hacer una situación que presentemos algo y luego modificar.

“Reitero, estamos trabajando en un protocolo, pero no hay nada oficial y si llegara a parecer algo, no es nuestro, cuando se tenga se hará llegar a las asociación y ellos a su vez a sus ligas oficiales, municipios e institutos, además de reforzarlos con nuestra Comisión de Arbitraje y entrenadores, pero hoy no hay nada avalado por nuestra parte”, concluyó.