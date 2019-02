GUASAVE

Inviable contrapropuesta del sindicato de la Jumapag: Alcaldesa de Guasave

La Presidenta Municipal de Guasave informa que se estancó la negociación del contrato colectivo de trabajo y no será discutido en la sesión del consejo

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La contrapropuesta del contrato colectivo de trabajo que presentó el sindicato de la Jumapag no es viable financieramente para la paramunicipal, por lo que la discusión de este tema quedó estancada, manifestó la Alcaldesa Aurelia Leal López.

Aunque no reveló qué puntos contiene la propuesta que les presentó la organización gremial, la edil refirió que sigue siendo muy voraz y protege a la cúpula sindical que encabeza el secretario general, Roberto Acosta Quevedo.

"Un contrato colectivo no va a ser a la medida del líder sindical, nosotros venimos a proteger los intereses de los ciudadanos y venimos a proteger a la paramunicipal y no vamos a ceder nuestra paramunicipal a caprichos de un organismo que son los que tienen en crisis también, porque no nomás es la gerencia, también es el sindicato y también hay responsabilidad de los consejeros que no se fajaron", expresó.

"La cúpula sindical se viene protegiendo, no lo está haciendo abiertamente, pero con las propuestas que nos están dando sí lo están haciendo", manifestó.

Leal López subrayó que la contrapropuesta que les acaban de enviar el sindicato no es aceptable porque no va de acuerdo a la situación que impera dentro de la paramunicipal.

"Se tienen que sujetar todos los actores para poder que avance nuestro organismo, está en crisis, está recibiendo respiración artificial, no lo podemos permitir y actuar irresponsablemente, nosotros venimos a cuidar los intereses de la sociedad", dijo.

La Presidenta Municipal aseveró que están obligados a dar un buen servicio en agua potable y drenaje a la sociedad, pero la situación complicada del organismo dificulta lograr ese objetivo y es algo que no quieren ver los que han estado dentro de la paramunicipal.