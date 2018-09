UAS

Invierten 10.5 millones en Grupo A de medicina de la UAS; declina 80 por ciento: Rector

Pese a la inversión que requiere, de los mil aspirantes a la carrera de medicina solamente persiste el 20 por ciento, detalla Guerra Liera

Karen Bravo

Financiar el Grupo A de medicina le costará a la Universidad Autónoma de Sinaloa, 10.5 millones de pesos, pese a esto de los mil aspirantes a ingresar a la facultad, declina el 80 por ciento de los alumnos.

"En la primera evaluación ahí muchos se dan cuenta que no era lo que ellos pensaban, que no era lo que ellos creían, que las materias que ahí se imparten no les atrajo o no es lo que ellos consideraban que deberían estudiar", señaló el Rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera.

