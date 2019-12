LITERATURA

Invita Élmer Mendoza a descubrir ‘La Cuarta Pregunta’

La nueva obra literaria del escritor sinaloense, aborda una nueva aventura de uno de sus personajes emblemáticos, “El Capi Garay”

Leopoldo Medina

"Una cachetada me sacude y me despierto. Qué onda güey, qué rollo. Nos encontramos en mi jeep, tengo a Dante en el asiento del copiloto, y es el que me zarandea. Tiene cara como si lo único que quisiera fuera matarme".

Así es como da inicio la nueva aventura de “El Capi Garay”, en la reciente novela del maestro y escritor Élmer Mendoza, titulada La cuarta pregunta, obra que se presentó en las instalaciones del Colegio de Sinaloa.

La nueva novela del que también es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y de El Colegio de Sinaloa, continúa con la saga de este personaje el cual apareció en su novela El misterio de la orquídea calavera, presentada por el escritor en 2014.

“Esta es una novela fantástica donde una vez más aparece “El Capi Garay”, ese personaje hoy tiene 19 años de edad, viviendo una nueva aventura, sufriendo el cortón de su novia, por lo que se acerca a un cura para pedirle tips para recuperarla”, señaló el escritor.

El catedrático compartió que más allá de una historia romántica, esta se enfrasca en la búsqueda de un tesoro, y para encontrarlo, "El Capi" tendrá que seguir unas pistas de un mapa, librando toda clase de obstáculos, antes de morir balaceado.

Mendoza comentó que esta nueva obra no es una continuación de la anterior donde aparece “El Capi”, sino es una historia distinta, pero conservando la misma esencia de dicho personaje.

“El Capi es el líder del grupo formado por Dante, Murakami, Adrián, y Lluquet, juntos tendrán la tarea de encontrar ese tesoro, cada uno de ellos con una personalidad especial, lo que hará más atractivo esta peligrosa misión, viajando de una época a otra a través de portales del tiempo”.

Durante el evento, el escritor, además de hablar de su nueva obra, respondió cada una de las preguntas que le hizo llegar el público que se dio cita al evento.

El dramaturgo comentó que en México no hay una literatura fantástica como una corriente sólida, y que son pocos los autores que hay dentro de este género literario, por lo que darle vida a estos personajes en este tipo de historias, no es fácil.

“Esta novela me costó mucho escribirla, sentimentalmente me siento muy ligado a ella porque no fue fácil, y me siento muy bien de haberla terminado, de ver como quedó, y lo único que espero es que le guste a los lectores”.

La cuarta pregunta resaltó el catedrático, surgió en gran parte de su imaginación, recordando todas aquellas veces en las que cruzó el desierto de Sonora en su infancia, lugar donde transcurre esta historia, principalmente en el gran desierto de Altar.

Finalmente, el autor destacó que descubrir cuál es la cuarta pregunta, será la tarea del lector, viviendo en cada capítulo una aventura junto al Capi y sus amigos.

El libro La cuarta pregunta se oferta actualmente en Librerías México, y tiene un costo de 295 pesos.

Volverá “El Zurdo" Mendieta

Para el 2020, el escritor sinaloense tiene proyectado lanzar una novela más, en la que traerá a otro de sus personajes icónicos, “El Zurdo" Mendieta, en una nueva historia en la cual ya está trabajando, y que espera presentar a finales de ese año.