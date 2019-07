Invita la Academia de Hollywood a productora sinaloense

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood invitó a 842 artistas para que sean sus nuevos integrantes, la mitad de ellos mujeres, incluidas la productora sinaloense Rocío Teresita López Ortiz, y la actriz mexicana Marina de Tavira.

La organización, que prometió en 2016 duplicar el número de mujeres y representantes de las minorías para 2020, anunció además que su 'promoción 2019' consta de 29% de 'personas de color', es decir no blancas, y que está representada por 59 países, difundió msn.com

De Tavira, nominada al Óscar como mejor actriz de reparto por la aclamada Roma, entra junto a otros actores compatriotas como Yareli Arizmendi (Como agua para chocolate), Bruno Bichir (Crónica de un desayuno), Héctor Bonilla (Rojo amanecer), Dolores Heredia (Huérfanos), Ofelia Medina y la culiacanense Rocío López, por su trabajo en “Dear Chickens” y “Fingerplay” como productora en la categoría "Cortometraje y Largometraje de Animación".

'Muchas gracias #theacademy por la alegría de este honor', escribió De Tavira en Twitter, acompañado de una captura de la invitación: 'La Academia le da la bienvenida a nuevos miembros', se lee en inglés.

Thank you @TheAcademy you have made me really happy with this honor.

Muchas gracias #theacademy por la alegría de este honor https://t.co/7v4oJmeehI