LITERATURA

Invitan a autores a ser parte de antología de la pandemia

La plataforma YoPublico.MX convoca a enviar relatos breves sobre el ‘Yo me quedo en casa’

Noroeste / Redacción

A todos los escritores mayores de edad, sin distinción de raza, credo, nacionalidad o sexo, se les invita a participar en la antología Yo me quedo en casa.

Deberán enviar un relato inédito, en la modalidad de ficción, escrito en lengua española, con extensión no mayor a 3 mil caracteres con espacios. Obras de mayor extensión no serán admitidas. No hay límite de envíos por autor.

El tema es abierto, pero deben ser leer relatos en los que los protagonistas expresen su incertidumbre frente a la adversidad. Pueden también tomar como fuente de inspiración los temas que el narrador del Decamerón propuso para las jornadas de encierro.

Se entiende por relato, un texto breve (no más de 3 mil caracteres con espacios) en el que se narra un hecho puntual y preciso, un único tema en acción.

Se valorará la capacidad de síntesis, de enganchar al lector desde la primera línea, la originalidad, la aparente sencillez, el asombro. Podrán participar todos los escritores mayores de edad, residentes en el País o en el extranjero.

Los requisitos

- Las obras deberán ser inéditas sin excepción alguna.

- Los textos (en archivos de Word o PDF) deberán ser enviados por correo electrónico a hola@yopublico.mx junto con los datos biográficos del autor: nombre completo, nacionalidad, fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono y redes sociales en caso de tenerlas. Cada autor puede mandar uno o varios textos.

- El jurado calificador estará conformado por editores, escritores, lectores y académicos seleccionados por YoPublico.mx y el fallo será inapelable.

- El fallo se dará a conocer en nuestra página web www.yopublico.mx la primera semana de mayo de 2020.

- YoPublico firmará con los ganadores una carta-contrato de cesión de derechos de publicación de su obra en una antología literaria, y se compromete a aceptar la política y estrategia editorial y comercial de YoPublico.mx

- Cualquier controversia o asunto no previsto será resuelto por el jurado calificador y será inapelable.

EL PREMIO

Publicación del relato dentro del libro cuyo título provisional es 100/40 en formato digital en la plataforma YoPublico.mx.

VIGENCIA

23 de marzo al 20 de abril de 2020.