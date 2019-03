Invitan a campaÃ±a contra cÃ¡ncer de mama en MazatlÃ¡n

‘Conócete tú misma’

Invitan a campaña contra cáncer de mama en Mazatlán

Belizario Reyes

Un llamado a las mujeres en general para que participen en la Novena Campaña de Prevención del Cáncer “Conócete tú misma”, hizo la presidenta de la Fundación Cruzada Rosa “Licenciada Margarita Domínguez, Asociación Civil”.

“Principalmente es para hacer consciencia a todas las mujeres en la sociedad en general para prevenir el cáncer de mama”, dijo Lorena Margarita Domínguez Ocampo ayer en conferencia.

Recalcó que esta campaña que inició ayer y concluirá el 4 de octubre es para prevenir y concientizar en un cáncer de mama, pues muchas de las veces las mujeres no se autoexploran, ni siquiera van con el médico.

“Por lo regular yo las invito que cada mes se exploren cada una de ellas y asistan con su doctor cada seis meses, es muy importante la prevención y la concietización a nivel nacional, de cada 100 mujeres mueren ocho de cáncer en México, por ello es muy importante que cada una de nosotras nos estemos explorando y estemos visitando a los doctores”.

Recalcó que esta campaña es para concientizar, prevenir y motivar a las personas para hacer conciencia en el núcleo familiar de que muchas de las veces a temprana edad se ve el problema del cáncer de mama, y hace un año una joven de 22 años falleció por cáncer que le dio a los 19 años.

La también sobreviviente de cáncer de mama y en el esternón añadió que gracias a la lucha que ha dado se siente muy contenta y muy feliz con la sociedad, autoridades y empresarios que la han apoyado para hacer la Fundación que encabeza que se mantiene de los eventos que se realizan como desayunos, cena-bailes y rifas, ya que no recibe recursos de ninguno de los tres niveles de Gobierno.

De ahí se saca para regalar las prótesis de mama que son un poco costosas, continuó, ya que la Fundación es humanitaria, los turbantes y las pelucas también se compran.

“Y todo esto me ha llevado a ganarme ciertos premios, he sido galardonada en diferentes ocasiones, lo que es el Ayuntamiento de Mazatlán me acaba de dar un reconocimiento el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, como una de las mejores fundaciones que apoya a las mujeres, y así mismo el Senado de la República me entregó esta medalla de bronce, me hace este reconocimiento como la mejor fundación que apoya a las mujeres debido al cáncer de mama”, subrayó.

Una universidad de Texas también le entregó un reconocimiento, dijo, entre otros.

Recordó que actualmente se llevan más de mil 300 prótesis de mama durante los 6 años que tiene esta fundación y que ha donado en estados como Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

“Y también aprovechamos la oportunidad para invitar a todas aquellas mujeres que tienen su pelo largo y que piensan cortarlo que lo donen para hacer pelucas para las personas con cáncer, ya que la Fundación Cruzada Rosa dona prótesis externas de mama de silicón, turbantes y también dona pelucas, prótesis de mama para las personas que ya son sobrevivientes al cáncer”, añadió.

También dijo que ya existe un tratamiento nuevo de curación para el cáncer, que es la inmunoterapia, y para mitigar sus efectos como la debilidad que siente después de la aplicación de los medicamentos toma un medicamento que maneja una empresa patrocinadora de la conferencia en mención.

El representante de la empresa que maneja el producto post-tratamientos, Rafael Brito, manifestó que este es un producto que quita completamente el exceso oxidativo y se llama Genoxidil, que es una pastilla que le da un mensaje al ADN y hace que el producto se vaya directamente a la célula, la limpia y le da a la persona una mejor calidad de vida.

Interesados en algún apoyo sobre el cáncer de mama

- Fundación Cruzada Rosa “Licenciada Margarita Domínguez” al 9 86 78 86 y a su teléfono personal 6691 52 92 44.

Donaciones y desayunos

- Las donaciones de prótesis externas de mama serán el 19 de mayo próximo, a las 9:00 horas.

- Ese día habrá un desayuno de 9:00 a 13:00 horas en el Hotel Misión, en la Zona Dorada, cuyo costo por persona es de 250 pesos, para recabar recursos para dicha fundación .