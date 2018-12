SAS-ISIC

Invitan a disfrutar de la 9na. Sinfonía de Beethoven

En el tradicional concierto decembrino, más de 120 artistas participarán los días 6 y 7 de diciembre en el Templo de La Lomita a las 20:30 horas

Leopoldo Medina

Con la participación de más de 120 artistas en escena, la SAS-ISIC invitan este 6 y 7 de diciembre a disfrutar del concierto de la 9na.Sinfonía de Beethoven, en el Templo de la Lomita, a las 20:30 horas, con la participación de la OSSLA, bajo la dirección del maestro Miguel del Real.

El director comentó, que esta sinfonía es considerada un hito en la historia de la música, y para esta ocasión, se contará con las voces destacadas de la soprano Jessica Loaiza, la mezzosoprano Oralia Castro, el tenor José Manuel Chu, y el barítono Armando Piña.

“Este es mi primer concierto decembrino en Culiacán, y me encanta la idea de presentarme en un lugar o sector nuevo, y creo que cada vez que nos presentamos en un lugar nuevo de la ciudad, estamos atendiendo a otro sector de la población, por lo que ir a La Lomita en una época como esta, representa un placer, porque es una manera de acercarme a nuevos públicos, y esperamos quedar muy bien”, señalo el director de la OSSLA.

En el concierto también participarán integrantes del Taller y Coro de ópera de Sinaloa, del Coro taller de ópera de Los Mochis, así como integrantes del Coro Guillermo Sarabia de Mazatlán.

Alejando Miyaki, directo del Taller y Coro de ópera de Sinaloa, comentó que esta una sinfonías más difíciles de Beethoven, no sólo para la orquesta, sino para todos en general, pero que se ha visto reforzado por solistas e integrantes de los tres coros antes mencionados.

“Esta sinfonía es especialmente difícil porque la escritura de las líneas de canto es siempre muy aguda, ya de por si es difícil para cantantes hechos y derechos, lo es más en el caso del Coro de Opera de Sinaloa, ya que son estudiantes que apenas inician, por lo que el reto para mi en este sentido ha sido poder lograr una calidad artística que podrán apreciar este jueves y viernes”, destacó Miyaki.

De viva voz

Jessica Loaiza (Soprano

“Formar parte en este concierto es de gran orgullo como sinaloense, porque estoy cantando en mi tierra, dentro de una obra que es positiva, y lo que me llamó la atención, es que se hiciera un texto de un filósofo con ideas que promueven la igualdad entre hermanos, más en estos momentos donde se ve como existen muchas divisiones en el mundo”.

José Manuel Chu (Tenor)

“Me encanta cantar para la orquesta, ya tenía muchas ganas de que me dirigiera el maestro Miguel del Real, sobre todo en un lugar tan maravilloso y emblemático en Culiacán. Tengo la experiencia de haber cantado ya esta pieza en la entidad, y me quedé con ganas de hacer unas mejoras, que espero en esta producción poder llevar a cabo, cantando con solistas de primera y buenos amigos, eso me llena de emoción”.

El programa

El concierto que se ofrecerá los dos días 6 y 7 de diciembre, está conformado por el siguiente programa

-Overtura Egmont OP.84

-Sinfonía No. 9 en Re Menor, OP.125 Coral dividido en cuatro movimientos

-Allegro ma non troppo, un poco maestoso

-Scherzo: Molto vivace-Presto

-Adagio molto e cantabile

-Presto “An die Freude”

Para saber

Sinfonía No. 9 en Re Menor, OP.125

Conocida también como Coral, es la última sinfonía completa del compositor alemán Ludwig Van Beethoven. Es una de las obras más trascendentes, importantes y populares de la música y el arte. Su último movimiento es un final coral sorprendentemente inusual en su época y que se ha convertido en símbolo de la libertad.

En el 2001, la partitura original de la sinfonía se inscribió en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO, donde forma parte, junto con otros sobresalientes monumentos, de la herencia espiritual de la humanidad.

Boletos

El costo de los boletos es de 200, 300 y 400 pesos. El lugar estará dividido en Zona Balcón, Zona Mezzanine, y Planta Baja, y los boletos se pueden adquirir en el portal de superboletos.com, así como en Casa SAS, comunicándose al teléfono (667) 717 9513 y 717 9514 para cualquier tipo de información.