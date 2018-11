CONFERENCIA

Invitan a empresarias a sanar su pasado y vivir plenamente

Los lugares de trabajo funcionarían mejor si la gente dentro de ellos vive plena, feliz, y en paz con su pasado, asegura experto en desarrollo personal

Heriberto Giusti Angulo

En un evento organizado por la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, cerca de 50 mujeres se reunieron en la sala de conferencias del hotel Fiesta Inn, en Culiacán, para escuchar las enseñanzas del instructor en desarrollo personal y empresarial, Ricardo Perret.

Durante la charla que se extendió por cerca de hora y media, Perret explicó las dificultades a las que se enfrentan las personas que trabajan en un entorno empresarial en estos tiempos, y posteriormente realizó una dinámica terapéutica con las asistentes. Ellas, al final, compartieron sus experiencias y revelaciones.

Ricardo Perret ha ofrecido conferencias en 15 países y trabajado para más de 250 empresas. También es autor de 11 libros, entre los que figuran El Gen Exitoso, Factor Gratitud, Inteligencia Espiritual para Líderes y la serie de libros de La Montaña, nombre que utilizó para el lugar donde lleva a cabo retiros para ayudar a parejas, individuos y ejecutivos: el Centro de Transformación La Montaña.

- ¿Qué fue lo que te motivó a comenzar este trabajo?

Yo me dediqué 15 años a ayudar a las empresas a innovar, y a desarrollarse como empresas eficientes, efectivas, de calidad, de innovación. Y un día me di cuenta que de nada servía si una empresa era súper innovadora, si la gente trabajando dentro no era feliz. Entonces empecé a enfocarme en ver cómo las herramientas que yo utilizaba de innovación en las empresas se podían utilizar para ayudar a las personas a innovar en sí mismos.

Yo creo que fue darme cuenta que, pues, el ser humano es la base de todo: las organizaciones en realidad son una proyección de lo que vive dentro de los directivos, de los ejecutivos; los gobiernos son organizaciones que viven o proyectan o exponencializan lo que vive dentro de los líderes.

- ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Pues yo creo que ver transformarse a las personas, ¿no?, ver renacer a las personas, ver cómo son capaces de soltar esas cargas que vienen cargando desde muy niños, muy adolescentes, que no los han dejado avanzar, ser felices, ser saludables, comer sanamente, tener buenas relaciones familiares, y que ellos empiecen a transformar su entorno.

- ¿Cuáles son los elementos principales de tus enseñanzas?

Si tuviéramos que escoger alguna yo diría que las regresiones, para estar en paz con el pasado; la meditación, para realmente encontrar respuestas de qué estamos haciendo aquí y qué es lo que tenemos que hacer; las virtudes yo creo que son muy importantes; la escritura para mí es muy importante; la oratoria, hablar en público; la motivación.

- ¿Qué le dirías a todas las mujeres empresarias de Sinaloa?

Yo les diría que antes de ser empresarias, son mujeres; antes de ser empresarias, son seres humanos. Que sanen todo su pasado, que vivan plenas, que vivan abundantes y que lleven esa abundancia a los territorios organizacionales y empresariales que ocupan.