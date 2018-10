Invitan a Entre amigos de parranda

Carlos Sarabia, Alex Ojeda, Rafa Becerra y Toño Lizárraga armarán la fiesta en Mazatlán

Fernando Espinoza

Las voces de Carlos Sarabia, Alex Ojeda, Toño Lizárraga y Rafa Becerra, se reunirán en su tierra, Mazatlán, para armar una verdadera parranda entre amigos.

La idea que surgió precisamente de una parranda, se cristalizará la noche de este martes en el Salón Espectaculare, donde los cantantes tendrán una cita con sus seguidores que programaron arrancar a las 20:00 horas.

La entrada es gratuita pero con boleto en mano, mismos que puede conseguir en diferentes medios de comunicación, o en las oficinas de TVP, quienes son los responsables de reunir a estos cantantes, pues el concierto será grabado para un programa especial que se transmitirá el próximo 15 de diciembre en las diferentes ciudades que tiene presencia esta televisora.

“Es una idea que teníamos desde hace un año y que cada vez que nos juntábamos, ya sea en casa de Alex, de Toño, o de Rafa, la comentábamos pero por una cosa u otra no la hacíamos realidad, ahora, con el apoyo de TVP se hizo posible, y será eso un parranda entre amigos, donde tenemos planeado más o menos qué vamos hacer, pero que pueden surgir muchas cosas como siempre pasa en una fiesta”, explicó Carlos Sarabia, en rueda de prensa en las oficinas de TVP.

Aunque al principio el proyecto incluía a Germán Montero, en el camino el cantante originario de Los Mochis decidió no participar, de esta modo Carlos, ex vocalista de La Adictiva; Alex Ojeda, ex vocalista de El Recodo; Toño Lizárraga, ex vocalista de la Original; y Rafa Becerra, ex vocalista de Banda Carnaval, serán los protagonistas de “Entre amigos de parranda”, quienes aunque tienen sus propios proyectos ahora como solistas, se darán un espacio para este evento.

“La idea es que se puedan sumar, que si alguno de nosotros está ocupado pueda haber comodines que entren al quite, hay mucho talento, hay muchos compañeros que son nuestros amigos y que tiene todo para este proyecto”, explicó Toño Lizárraga.

“Entre amigos de parranda” no quedará sólo en un concierto, pues buscarán grabar un disco, o los que sean necesarios, además de que planean comenzar una gira por todo el País.

“En cuento comenzamos a publicar los primeros flayers en nuestras redes sociales nos comenzaron a contactar los empresarios, ya estamos viendo la posibilidad de visitar algunas ciudades”, adelantó Carlos Sarabia.

Los cantantes estarán acompañados por Banda Pura Cura, quienes forman parte del sello discográfico de Casa Music Group, que acaba de estrenar Carlos Sarabia.

Para empezar el evento de este martes habrá una alfombra roja con los protagonistas de la noche y algunos invitados.

ASISTA

Los boletos no tienen costo, y los puedes conseguir en las oficinas de TVP