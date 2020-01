Invitan a escritores al Premio Enrique PeÃ±a GutiÃ©rrez

Invitan a escritores al Premio Enrique Peña Gutiérrez

La fecha límite para enviar trabajos para la edición 16 del concurso es el 23 de marzo

Noroeste / Redacción

21/01/2020 | 12:49 AM

CULIACÁN._ Con apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura, la fundación Dr. Enrique Peña Gutiérrez A.C. lanzó a la convocatoria a escritores y poetas para que participen en el décimo sexto Premio Nacional Dr. Enrique Peña Gutiérrez de Poesía y Cuento 2020.

El premio para los ganadores es de 50 mil pesos en cada género, y la publicación de su obra.

Pueden participar los poetas y escritores mexicanos radicados en el país, para lo cual deberán enviar un cuento inédito con extensión mínima de 10 y máximo de 15 cuartillas, y en poesía, también inédita, con extensión y tema libres.

Los trabajos se enviarán a Premio Nacional Dr. Enrique Peña Gutiérrez, a cualquiera de las direcciones siguientes: Calle Francisco I. Madero No. 45, Centro Histórico, Mocorito, Sinaloa, CP 80800, teléfono (673) 100-1989; o bien en Calle San Anselmo No. 37, La Primavera, Culiacán, Sinaloa, CP 80199, teléfono celular (667) 117-0236, o a Blvd. Alfonso G. Calderón No. 2193-A, Interior 503-B, Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, CP 80020, teléfonos (667) 721 5960 y celular 044 (667) 213 0127.

La fecha límite para enviar trabajos es el 23 de marzo de 2020, y el jurado calificador se integrará por escritores y poetas reconocidos, que serán designados por el consejo directivo de la Fundación.

Una vez emitido el fallo, se dará a conocer a más tardar el 23 de abril de 2020, notificando de inmediato a los triunfadores a través de la prensa estatal, redes sociales y portal de la Fundación, la cual cubrirá los gastos de traslado y estancia de los ganadores a la ciudad de Mocorito, Sinaloa Pueblo Mágico, donde se llevará a cabo el acto de premiación, el 22 de mayo de 2020.

La Fundación, que preside la doctora Olga Peña Inzunza, publicará las obras ganadoras, reservándose los derechos de la primera edición.

DR.ENRIQUE PEÑA GUTIÉRREZ

Enrique Peña Gutiérrez fue un médico general egresado de la UNAM.

Fue uno de los líderes juveniles que en 1935 y 1936 encabezaron el movimiento que desembocó en la fundación de la UAG.

Fue miembro y después presidente de la Junta de Gobierno de la UAS. Fundador de la revista cultural Brechas y de la academia de la cultura Alejandro Hernández Tyler.

Es autor de Rafael Buelna, el Cóndor de Mocorito; Fueron cinco de a caballo; y En el viejo Mocorito. Murió el 22 de mayo.

En honor a su memoria es que surgió la Fundación que lleva su nombre y reconoce a escritores y poetas del país, a través del premio Enrique Peña Gutiérrez.