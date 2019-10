Invitan a festejar Un día te cambia el día y ayudar a los que más lo necesitan

La asociación civil Emplea M invitó a realizar acciones positivas y a festejarlo en una pequeña feria en el Parque Las Riberas, en la que habrá venta de productos elaborados por personas con capacidades diferentes

José Abraham Sanz

La invitación se hizo en una conferencia de prensa en la que explicaron que esta convocatoria está abierta para quien se quiera sumar de manera voluntaria, lo único que necesitan es voluntad para hacer acciones positivas y ayudar a las personas que más lo necesitan.

“Es el momento de aprovechar, de enseñar a los hijos, a que ellos puedan ser personas positivas, ¿donde lo va a hacer?, hospitales, pueden hacerlo en las mismas colonias, pueden hacerlo con personas de situación de calle, pueden hacerlo en el asilo de ancianos; vamos a tener nosotros ya lugares específicos donde se van a hacer, más aparte lo que ustedes quieran hacer cosas pequeñas, cosas grandes, como grupos, como gusten, pero el chiste es que Culiacán salga este 9 de noviembre a hacer acciones positivas”, señaló Alba Elena Cossío Encinas, presidenta del organismo civil.

La actividad se titula “Un día te cambia el día”.

“Tenemos una página para que todo mundo, desde antes, empiece a subir lo que va a realizar, la acción positiva que va a hacer, en dónde lo va a hacer, a qué hora lo va a hacer... que habrá personas que digan 'ya yo quiero ayudar en algo, pero yo sola no puedo', 'ah bueno, pues tú te puedes unir a alguna de las causas que aparece en esa página', te puedes unir y ayudar; o sea, no va haber pretextos, no va a haber nada para que no podamos hacer una acción positiva el 9 de noviembre”, agregó Cossío Encinas.

“Hay mucho qué hacer en Culiacán, la verdad, mucho qué hacer, por ejemplo hay mucha situación de calle, de personas, bueno, cuántas veces no dicen, o he escuchado tantas veces decir que no les dan dinero a las personas en situación de calle, porque se drogan, yo creo que sí, a lo mejor lo pueden hacer, ellos sabrán, pero también tienen hambre y tienen sed, entonces si yo no le voy a dar dinero, pero le puedo dar un bulecito de agua, le puedo dar un pan, le puedo dar una fruta, hay mucho qué hacer y a veces nos quedamos en que 'ay, no lo hago por algo'. Es el momento, en Culiacán necesitamos todos salir a hacer algo positivo”.

El festejo, dijo Cossío Encina, se realizará en el teatro al aire libre en el Parque Las Riberas, en donde habrá stands en que expenderán productos hechos por personas con discapacidad y lugares en los que cualquiera podrá ayudar, como corte de pelo para personas en situación de calle, o un lugar en donde podrás donar comida para animales callejeros.