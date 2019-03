Invitan a sumarse al Paseo del Arte, en CuliacÃ¡n

Invitan a sumarse al Paseo del Arte, en Culiacán

El callejón de la avenida Jesús Andrade es un lugar donde se puede encontrar una variedad de productos artísticos o artesanales, pero también es un lugar donde cualquiera puede ir a explorar su lado creativo

Heriberto Giusti Angulo

Todos los jueves a las 4 de la tarde, en el callejón al final de la Jesús Andrade, se concentra un grupo de personas que gusta de compartir su talento artístico a la sociedad.

Hace aproximadamente siete años, el payaso Mozkito o, como dice en su acta de nacimiento, José Alfonso Flores Carrasco, tuvo la idea de gestionar un lugar público que congregara a las personas que tuvieran algún don o habilidad artística, de cualquier tipo.

“Él tuvo la idea, precisamente, de convocar a muchísimas personas que desarrollaban la cuestión del arte; a los artesanos: los que elaboran los 'Ojos de Dios' y las pulseritas, los que hacen cuadros y exposición de pintura; también convocó a las personas que elaboraban alimentos, como una forma de expresión artística regional”, explica Guillermo Castro Ugalde, profesor y escritor de libros de matemática y poesía, quien desde hace siete años visita el callejón para declamar sus inventos líricos.

“Vienen a cantar también.Vienen grupos a hacer bailables artísticos de diferentes formas. Este es el único lugar vivo que en la calle está proporcionando la oportunidad, a todos nosotros, de venir a expresarnos”, comenta.

Él asegura que desde que se originó el Paseo del Arte, han pasado por ahí personalidades de todo tipo y nacionalidad. Asimismo, comenta que el arte tiene el potencial de romper barreras culturales y geográficas.

“Aquí tuvimos hace tiempo a un español que tenía su equipo para moler la caña y extraer su jugo para tomarlo. Y personas de Argentina que elaboraban sus comidas muy típicas”, recuerda.

“El Paseo de las Artes ha cobrado fama y lo conocen no solamente en Culiacán, sino en muchísimas partes porque se ha puesto en el Facebook (oficial del Paseo del Arte). Yo logré que grabaran y me hicieran video cuando comencé a declamar, y eso lo he puesto en el Facebook durante todos estos años. Y entonces mis poesías, como tengo amigos en Argentina, en Chile, en España, en Guatemala, en Colombia, pues la gente las escucha y las ve... y eso es propagar la cultura”, ejemplifica.

“Los sinaloenses y los de Culiacán somos parte integrante de una sociedad a la que se requiere darle oportunidad de que escuche cosas buenas: no solamente corridos, no solamente la fama de estar ligados a estos grupos delictivos y toda esa serie de situaciones”, reflexiona.

El profesor y escritor hace hincapié en que fomentar el arte en las nuevas generaciones es clave para transformar positivamente la sociedad. Asimismo, comparte lo que él personalmente ha aprendido durante estos años.

“¿Qué tenemos que hacer? Hacer creativos a los niños. Los niños son capaces de eso y más, pero necesitamos enseñarles el camino. Y a los jóvenes también: a decirles que hay otras opciones diferentes a las que, en un momento dado, se pueden inclinar de forma negativa... cuando pueden hacerlo de forma positiva”, expresa.

“Yo vine aquí porque me invitaron a participar con la lectura de mis poemas. Me gustó. Mis poemas están relacionados con mejorar la forma de pensar de todos nosotros: la idea de tener un acercamiento directamente con los demás, de tener la capacidad de perdonar y de antes perdonarnos nosotros, de mejorar la situación ambiental pero no sólo en el aspecto de la vegetación, sino también en la naturaleza del ser humano”, manifiesta.