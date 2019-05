FORMACIÓN

Invitan a Taller de Libro de Artista con Martha Romero

Las artistas Martha Romero y Xochitl Pinto lo impartirán hoy y mañana en el Cuadrante Creativo

Nelly Sánchez

El libro de artista es una obra de arte en sí misma. Su característica principal es que está hecho por un artista plástico o visual y lo demás es completamente libre: su forma, técnica, estilo, contenido y sobre esto hablarán Martha Romero y Xóchitl Pinto en el taller que impartirán hoy y mañana de 17:00 a 20:00 horas, en Cuadrante Creativo.

Se trata del taller de Libro y Artista al que invitan a la población en general a participar, es gratuito y el cupo limitado a 20 personas.

"A propósito del Día Mundial del Libro el Instituto Municipal de Cultura nos invitó a dar un un taller de elaboración de Libro de Artista, un género de las artes plásticas, una herramienta para comunicarnos y manifestarnos los artistas", comentó Romero.

"Pero está abierto al público general porque hay muchas personas que aunque no se dediquen al arte, tienen inquietud y están buscando un pretexto para que esa creatividad salga a flote y me ha tocado ver trabajos hermosos de personas que después se empiezan a dedicar, investigar, estudiar".

Un libro de artista, apuntó, es libre.

"Puede ser en cualquier formato: redondo, cuadrado, bola, rectangular, como quieras... de diferentes materiales, incluso una piedra trabajada y ser libro de artista, puede ser metal, madera, caucho, plástico, de lo que tu imaginación te dé, por eso es un subgénero", dijo.

"Es como arte objeto, puede entrar en la clasificación, pero tiene su propia clasificación. Puede tener texto o no, imágenes o no, dibujos o no, pinturas o no... todo eso o nada de eso. Es interesante, es completamente personal".

Durante el taller se proporcionará material necesario sólo se pide a los asistentes que lleven tijeras y pegamento en barra.

INSCRIPCIONES

Para mayor información e inscripciones pueden comunicarse al teléfono del Instituto Municipal de Cultura Culiacán 258 85 22.