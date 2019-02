Invitan a ver la exposiciÃ³n Carnavalero de corazÃ³n, en MazatlÃ¡n

Invitan a ver la exposición Carnavalero de corazón, en Mazatlán

El fotógrafo mazatleco Giovani Arrieta compartirá una colección de imágenes, en el Parque Lineal

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ La alegría del Carnaval Internacional de Mazatlán llegará este miércoles al Parque Lineal, donde se inaugurará, a las 17:00 horas, la exposición fotográfica “Carnavalero de corazón”, que consiste en una recopilación de la lente del fotógrafo Giovani Arrieta.

La muestra constará de 90 fotografías realizadas en las diferentes ediciones del Carnaval que el fotógrafo mazalteco ha captado a lo largo de sus 27 años de trayectoria dando cobertura a la máxima fiesta del puerto.

“Carnavalero de corazón” se colocará en las mamparas que se encuentran en el tramo del Parque Lineal justo frente a la Plaza Acaya, la colección es de tamaños variados, así como de diferentes técnicas, pues algunas son impresiones de material digital, otras de rollos de 35 milímetros y en algunos casos son reproducciones de fotos originales, así lo explicó el propio Arrieta, acompañado de Linda Lidia Chang, directora artística del Instituto de Cultura, e Irving Campos, director de Logística del mismo.

“El nombre de esta exposición lo puse en honor a todas las personas, a todos los técnicos, a todos los artistas que hacen posible esta fiesta (el carnaval), que son cientos, miles las personas que participan y si no fuera por ellos, no fuera posible. En mis fotos trato de demostrar la magnitud del Carnaval para que quien no lo ha vivido se anime a venir a Mazatlán”, expresó Giovanni Arrieta.

Linda Lidia Chang adelantó que el fotógrafo mazatleco recibirá un reconocimiento por parte del Instituto de Cultura por fotografiar durante 27 años el carnaval de manera ininterrumpida, iniciando en el Carnaval de 1992, donde aun siendo estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS se aventuró a la cobertura fotográfica de la máxima fiesta del puerto; en sus primeras imágenes figuran Katia Morales, como Reina del Carnaval, y Delia Montaño, como Reina de Juegos Florales; el Rey de la Alegría fue Arturo Sánchez Tello.

Esta exposición es parte de las actividades del Carnaval Internacional de Mazatlán 2019 y estará abierta al público hasta el 30 de abril de este año.

ASISTA

EVENTO: Exposición Fotográfica “Carnavalero de corazón”

FECHA: Miércoles 13 de febrero

LUGAR: Parque Lineal frente a Plaza Acaya

HORARIO: 17:00 horas

ENTRADA: Libre