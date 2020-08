Invitan a ver la obra Hojuelas de tabaco azucarado por Facebook, este domingo

La obra del dramaturgo Manolo Díaz profundiza en cómo la violencia trastoca la juventud

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Manolo Díaz es un dramaturgo y director de teatro mazatleco que por los temas y la calidad de las obras que escribe está dando de qué hablar en el teatro nacional.

Hoy domingo se transmitirá, a las 18:00 horas, en la página de Facebook Diazdeteatro la obra Hojuelas de tabaco azucarado.

El dramaturgo porteño reveló que esta fue la primera obra en la que el tema es la violencia.

“Toda la violencia que ejerce el ser humano contra la naturaleza o contra sus iguales está encaminada a la autodestrucción de la especie homosapiens. En solo dos de mis obras el tema que abordan se circunscribe alrededor de la violencia“, expresó.

“Aunque es cruda la forma en que presento la violencia en mis obras, en el fondo soy un dramaturgo optimista, quiero pensar que si estamos conscientes de que la violencia está en nuestra cotidianidad, muy cerca de nosotros y esta destruyendo nuestro entorno y a las personas que son entrañables para nosotros, vamos ha hacer algo para cambiarlo”.

Manolo Díaz decidió montar Hojuelas de tabaco azucarado en medio de la pandemia, cuando todos los foros están cerrados, para mantener viva la propuesta teatral en Mazatlán, para darle respiración de boca a boca en un momento en que el público no puede ir a un foro.

Los jóvenes actores mazatlecos Ariel Noriega y Dulce Prado son los protagonistas de esta obra que se instala en un barrio marginal de una ciudad, un caleidoscopio de disfuncionalidades sociales, madres viudas adictas al tabaco, madres prostitutas con seis hijos abandonados sin bocado para llevarse a la boca, una policía que induce a esos huérfanos a vender drogas, violencia en los hogares, violencia en la escuela secundaria y en la preparatoria.

Manolo escribe una obra dinámica, es una prueba para los dos actores que interpretan alrededor de 10 personajes que giran alrededor de los protagonistas, dos adolescentes: La Galleta y Ariel que en segundos tienen que cambiar su interior para asumir el papel de policía, de madre pariendo, de hermanos pequeños, de vecinos violadores, de abuela protectora.

El espectador no tiene margen para respirar, va de sorpresa en sorpresa, descubriendo las bondades de la humanidad de La Galleta, la inocencia de Ariel, ambos sumergidos en una realidad violenta que lo permea todo, sin posibilidades de visualizar nada más.

Los personajes sumergidos en ella no tienen opción, lo dice una y otra vez La Galleta, “no tuve opción”, la vida no le da esa posibilidad, la arrastra como los personajes de una tragedia griega hacia un final que todos conocen, pero que siempre sorprende.

“La violencia no debe ser un tema tabú, el dramaturgo sinaloense Óscar Liera decía que el teatro es la realidad frente a un espejo cóncavo, esa deformación de la realidad que se ve en los foros confronta al espectador, no debemos tener miedo ha hablar de ningún tema”, dijo Manolo Díaz.

“Hablamos de violencia, pero no la estamos fomentando, nuestra propuesta es reconocerla analizarla para poder crear mecanismos que la vayan sacando de nuestra vida. Si cerramos los ojos y fingimos que no existe nos puede aniquilar por la espalda, la solución contra la violencia consiste en un trabajo constante y a largo plazo, no podemos ceder solo porque los resultados se van a ver en dos generaciones y no nos va a tocar a nosotros verlo”.

Teatro del tercer milenio

El discurso, el lenguaje, la visión de la existencia, hasta el manejo del humor negro revelan la actualidad de esta obra, es la generación de jóvenes la que se expresa en esta obra.

“La realidad es tan terrible que cuando las nuevas generaciones hablan de ella le esparcen un poco de azúcar en forma de humor negro para aguantarla. El dramaturgo Alejandro Ricaño dice que el humor en la escritura de un drama es para darnos miel, para después lanzar una enorme cucharada de amargor, en ese contraste se equilibran las emociones, el público lo agradece porque si no existiera el humor en los textos, no habría quien aguantaría todo lo demás”.

"Cuando leo mis obras estoy consciente de cómo abordar y qué elementos utilizo en mis obras; mis maneras de relacionarme con la vida tiene que ver con mis personajes. Siempre que escribo me identifico con un personaje y me gustaría actuarlo en el foro".

Compartió que es un ladrón de imágenes... que se la pasa observando la vida y cuando ve una imagen que le gusta, la colecciona para que esté en alguna de sus obras.

"Encuentro historias detrás de los fragmentos de historia de la vida real. El teatro puede ser un instrumento para ser conscientes, sensibles y nos ayuda a desarrollar empatía. El teatro es un espejo ahí se ven los espectadores".

Su aspiración, admitió, es hacer un teatro que se vea en todo México y en todo el mundo.

"Una de mis primeras obras fue seleccionada como finalista de un importante premio, el Mancebo de la Concha, y esto me merezco. En ese sentido pienso mis obras para un ámbito nacional y ahora me gustaría que mis textos pueden ser disfrutados por personas de otros países que pueden hacer click con mis obras".

Aviones es una obra que puede ser más universal por la cuestión de la familia, y que es sobre la violencia dentro de una escuela, consideró.