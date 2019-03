Invitan al primer Festival de Paella y Vino en CuliacÃ¡n

EVENTO CON CAUSA

Invitan al primer Festival de Paella y Vino en Culiacán

El evento se realizará este domingo 17 de marzo en la Plazuela Rosales y será a beneficio de Casa Valentina

Leopoldo Medina

14/03/2019 | 12:46 AM

CULIACÁN._ Con la presencia de entre 10 y 15 paelleros de la localidad, se realizará el primer Festival de Paella y Vino Culiacán el próximo domingo 17 de marzo, en la Plazuela Rosales, en un evento que iniciará a partir de las 11:00 horas, y una parte de lo obtenido será donado a Casa Valentina.

Guillermo Caballero Mora, integrante del comité organizador, expresó que la idea de este festival surgió hace un año, este es un evento que generalmente se hace en Ensenada , y la idea es replicarlo en Culiacán, esperando que llegue para quedarse.

Caballero dijo que la idea es que la gente no solo deguste la paella y un buen vino, sino que observe cómo se prepara la paella y cómo cada chef le da su propio estilo y sabor.

“Queremos la gente de Culiacán conozca un poco más esta gastronomía que no está muy arraigada, o que se conoce muy poco, y que sin embargo, gusta mucho, y esto fue lo que me dio la convicción que me motivó a realizar este evento, contando con el apoyo de un comité ciudadano, algunos somos empresarios, y la idea es que todos lo disfruten”, indicó.

Pro ayuda a Casa Valentina

Caballero resaltó además, que el evento será totalmente abierto al público, pero si desea degustar de la paella y la copa de vino, tendrá que pagar un boleto con un costo de 350 pesos, el cual le incluye la degustación de cinco paellas y vinos, algunos mexicanos, chilenos, y africanos, todos en diferentes presentaciones.

“De las utilidades que se obtengan en el evento, un 15 por ciento será a beneficio de la Fundación Casa Valentina, quienes hacen un trabajo maravilloso, con quienes lo necesitan, y creemos se lo merecen”.

Miguel Taniyama, participante en este evento, compartió su beneplácito por apoyar a un grupo de apasionados de la gastronomía en esta primera edición del Festival de Paella y Vino Culiacán, con la idea de hacer notar la imagen positiva de la ciudad.

“Queremos tomar las calles, poder divertirnos pasando una tarde agradable disfrutando de hasta 15 paellas distintas, y el show es que la gente, paso a paso, vaya viendo cómo se prepara este platillo típico español, va a ser un espectáculo muy bonito, que esperamos crezca mucho más, así como lo ha hecho el aguachile, y me siento contento de dar la patadita de la suerte a iniciativa, esperando que vaya y lo disfrute”, expresó Taniyama.

Además de las paellas, el público asistente podrá disfrutar de música en vivo, y entre las sorpresas, está que a las 50 primeras personas que lleguen, se les regalará la copa para que estén degustando los distintos vinos, también habrá venta de cafés, postres, paninos, productos españoles, snacks para los niños, entre muchas otras cosas más.

Invitación

Festival Paella y Vino Culiacán

Domingo 17 de marzo en Plaza Rosales

A partir de las 11:00 horas

Costo de boleto: 350 pesos (Niños menores de 12 años no pagan)

A la venta en Green Forest y Emporio Sushi del malecón, y en la Plazuela Rosales el día del evento.

Informes al teléfono: 667 7135921