Invitan Noroeste y Tecmilenio a Congreso de Valores en CuliacÃ¡n

Invitan Noroeste y Tecmilenio a Congreso de Valores en Culiacán

El 26 de noviembre, en el teatro Pablo de Villavicencio, se esperan cerca de mil personas a este evento que es gratuito

Antonio Olazábal

08/11/2019 | 12:18 AM

CULIACÁN._ El 26 de noviembre se llevará a cabo el segundo Congreso de Valores, en el teatro Pablo de Villavicencio, con la consigna de hablar de temas que ayuden a conseguir la paz en Culiacán.

Habrá conferencias impartidas por Vicente Yamazaki, quien ha dado pláticas en empresas como Miguett, Jafra, Tupperware, Fisher Controles, IBM, Gamesa, Sabritas; y Rodolfo Bello, quien tiene 26 años de experiencia en educación superior, es miembro de la Red Global de Mexicanos en el Exterior e integrante de Beliv It Global Business Club.

El evento es organizado por Periódico Noroeste, Colegio Cualli y TecMilenio, y es el segundo que se realizará en Culiacán; sin embargo, en Mazatlán ya se han hecho 20, por lo que suelen ser congresos de mucho éxito donde se habla de temas de actualidad, es por eso que Adrián López Ortiz, Director General de Noroeste, invita a este evento.

"Creemos que es un evento que tenemos que construir, que es una experiencia positiva que en Mazatlán ha salido muy bien, que ya va por 20 ediciones, que reúne a más de 2 mil papás, mamás y jóvenes, y vamos por mil personas aquí en el Pablo de Villavicencio, el próximo 26 de noviembre", mencionó.

"La gente va a ir a sacarle jugo a una tarde donde va a escuchar dos muy buenos conferencistas, a Rodolfo Bello y Vicente Yamazaki, gente que sabe de sus temas, gente que no te va a echar un rollo, ni te va a lavar el coco, como decimos informalmente, sino que te va a platicar lo que son sus experiencias con la temática que traemos en este año, que es ¿quién soy?, que es un tema de autoconocimiento e inteligencia emocional", agregó.

Este congreso, si bien no se realiza por los eventos sucedidos el pasado 17 de octubre, sí se hace en una actualidad pertinente.

Espacios como este congreso son de vital importancia para coadyuvar a platicar sobre cómo lograr la paz en Culiacán.

"Ahorita es muy pertinente, algo que a mí me ha llamado la atención del proceso después del 'culiacanazo' es como que mucha gente está tratando de sacar la cabeza, y de hacer cosas, las callejoneadas, la misma marcha que creo que fue muy emotiva, y no es que eso vaya a solucionar todo eso mañana, pero también es hacer caso del lado correcto, del lado positivo, que no sea solamente la crítica y poner el dedo en la llaga", subrayó López Ortiz.