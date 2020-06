IP advierte que de esperar más tiempo para darse la reactivación podría ser letal para las empresas

Canaco y Canacintra piden a gobiernos autorización para que se dé la reactivación siguiendo los protocolos sanitarios estipulados por Gobierno Federal

Istar Meza

CULIACÁN._ Sector empresarial se considera listo para la reapertura, las cámaras empresariales Canaco y Canacintra advierten que de esperar más tiempo para darse la reactivación podría ser letal para las empresas, y podría ocasionar una situación crítica para la economía en la entidad, por lo que solicitan la autorización para que se dé la reactivación siguiendo los protocolos sanitarios estipulados por Gobierno Federal.

Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Culiacán dijo que el sector se ha preparado, se ha capacitado para la implementación de protocolos sanitarios y ya no hay excusas ni pretextos para que no se les deje trabajar, para que las autoridades se “pongan en un plan de que no han resuelto”.

“Si no han resuelto es porque son ineficientes y no tienen la preparación que deben de tener para atender la salud de la población, los tiempos ya se los dimos y ya no podemos seguir más tiempo con los negocios cerrados”, criticó. El líder de la Canaco dijo que se tienen que reactivar todos los sectores, no solo los esenciales, que se trata de abrir con todos los cuidados, con el compromiso de seguir todos los protocolos de protección por parte de los empresarios, protegiendo a la población, a sus colaboradores y a ellos mismos, porque a nadie le conviene enfermarse y enfermar a sus familias.

“Necesitamos urgente que no se sigan perdiendo empleos y cerrando empresas; se han anunciado créditos que la Secretaría de Economía ha entregado, pero son puros créditos de 25 mil pesos y de 21 mil pesos, más 158 créditos grandes que por ahí están esperando para ser entregados en los próximos días, los créditos impulsa y son 2 mil 90 créditos nada más para 122 mil establecimientos, lo que quiere decir que el 99 por ciento de los establecimientos no están recibiendo ningún tipo de apoyo.

Entonces cómo le vamos a hacer si no hay apoyos financieros, si no hay apoyos fiscales, si no nos dejan trabajar, ¿qué es lo que quieren?, !que la gente se salga a delinquir, a robar, a asaltar, a saquear negocios¡, ¿que pretenden?”, cuestionó.

Castro Blanco hizo un llamado a las autoridades de que ya no se tomen medidas restrictivas en base a un semáforo epidemiológico, sino que piensen también que ese semáforo debe ser acorde a la cuestión de la economía, no nada más de la salud.

“Ahorita es más grave yo creo el problema de la economía que el de la salud, porque la gente si no se muere de Covid-19 se va a morir de gran estrés porque no tienen dinero para comer, no tienen para seguir trabajando, si no se mueren de Covid-19 se van a morir de hambre”, criticó.

En tanto, Francisco Álvarez Aguilar presidente de Canacintra delegación Culiacán dijo que, el sector empresarial de Sinaloa no ha recibido ningún apoyo gubernamental y que ya están desesperados, porque después de 70 días a las empresas no esenciales no les ha ingresado ningún peso, por lo que están en una situación muy crítica.

“Esto ya puede pasar a niveles de violencia, ya se están dando casos donde están entrando a privadas y están asaltando directamente, lo que es el inicio de algo que podremos ver”, advirtió.

El líder de los industriales señaló que se requiere un verdadero acuerdo con Gobierno para hacer equipo, que de parte de los empresarios si algo no es esencial se vaya viendo cómo sí pueden aperturar, con orden y con todos los protocolos que se exigen a nivel federal.

“El Presidente Estrada Ferreiro dijo que está en la disposición, pero que se vayan cumpliendo con los protocolos que están exigiendo y que estarán viendo la manera de cómo reaperturar poco a poco, porque tampoco puede ser de una abrir todos y sin cumplir con los reglamentos y normas de higiene y seguridad”, refirió.

Álvarez Aguilar destacó que se requiere de muy buena comunicación y de hacer equipos de trabajo, gobierno y organismos intercamarales, y que de poco a poco vaya ingresando dinero que permita la reactivación, lenta pero segura, porque no se tiene en el estado ningún modelo de reactivación económica.

Dijo que están buscando reactivar de una manera ordenada y cumpliendo con los protocolos, porque cada quien está en un barco diferente y la situación es muy crítica, pero el virus llegó para quedarse, que se va a vivir con él y si ya en salud está rebasando, en lo económico muchos microempresarios están “a un hilo del abismo”.

“Queremos aperturar de una manera adecuada, siguiendo los protocolos y la invitación es que Gobierno nos permita de una forma ordenada darnos la oportunidad que se haga la reapertura”, solicitó.