Sinembargo.MX

MÉXICO (Sinembargo.MX)._ Los policías federales inconformes, que llevan cuatro días de paro, exigieron al Gobierno federal cumpla con tres peticiones y denunciaron intimidación por parte de altos mandos.

Enrique Carpizo, representante legal de los federales, advirtió que si no se cumplen con estos tres puntos, irán a otras estancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Hacemos un llamado para que las autoridades internacionales nos ayuden”, dijo afuera de la explanada del Centro de Mando donde más de 500 elementos esperan ser atendidos por altos mandos.

En una breve conferencia de prensa, el abogado presentó a un policía quien denunció amenazas de superiores por unirse al paro.

Narró que un individuo se acerco a él y le informó que la Secretaría de Seguridad habría solicitado información de aquellos elementos que participaron en las protestas y cierres viales. Otros policías federales denunciaron que recibieron imágenes de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad en donde solicitan información sobre los elementos que participan en las protestas

SSPC ratifica apoyos

Previamente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ratificó las diferentes opciones que podrán tener los elementos de la Policial Federal de no integrarse a la Guardia Nacional, mientras que los policías defendieron que se les garantice su indemnización.

A través de un comunicado, el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja reiteró las múltiples alternativas por las que los oficiales podrán optar si no formaran parte de la GN.

“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ratifica las diferentes alternativas existentes para todos los elementos de la Policial Federal, entre otras la Guardia Nacional, Servicio de Protección Federal, Instituto Nacional de Migración, Aduanas, y diversas instancias de la propia Secretaría, como es el caso de los Órganos Administrativos desconcertados que la conforman, o en su caso ir provisionalmente a alguna otra división de la corporación mientras se culmina el proceso de transición”, informó.

Asimismo, Mejía Berdeja aseguró que habrá de garantizarse que todos los elementos tengan un empleo digno, mismo salario y prestaciones, dentro de alguna institución de seguridad perteneciente al Estado.

Por su parte, los agentes federales insisten en que el Gobierno federal los indemnice en vez de liquidar a aquellos que no deseen formar parte de la Guardia Nacional.

De esta forma, indicaron en la mesa de negociaciones que el tabulador de sueldos ofrecidos para la GN, Migración, etc, por el Gobierno, aún no está totalmente definido, por lo que no llegarán a ningún acuerdo.

“No se ha acordado nada, aún no hay nada, no hemos aceptado nada. Cuando les pedimos la indemnización ellos argumentan que no nos están despidiendo, entonces hasta aquí vemos, no hay nada”, comentó un oficial inconforme.

Los oficiales se respaldan en la ley que contempla la indemnización en estos casos.

“No vamos a aceptar nada, no queremos otra plaza, queremos indemnización ya”, alzaban la voz.

“No cumplen con nada, ni con el tabulador que prometieron”, dijo un uniformado.

En el cuarto día de protestas, aclararon que el dinero entregado en la liquidación es menor y no responde a los derechos ganados durante su labor prestada a esta corporación.

“Nos están ofreciendo trabajo, sí, en Migración o en la Fiscalía, pero en año y medio que se desaparezca la Policía Federal ya nos vamos a entender con Migración o la Fiscalía, y si se exige una licenciatura entonces nos van a correr”, dijo un federal inconforme que participa en las negociaciones.

La SSPC, representada por el subsecretario Mejía Berdeja, ya había explicado a los federales las opciones existentes con las que contaban; sin embargo, éstos mostraron su descontento y hasta ahora continúan en paro.

PETICIONES

Enrique Carpizo, representante legal de los federales en las negociaciones, explicó que no se levantarán de las mesas de diálogo hasta que no se cumplan sus peticiones:

– Información y claridad de la incorporación de los policías federales de la Gendarmería.

– La posibilidad de tener un diálogo con asesoría jurídica.

– Indemnización por su trabajo en lugar de liquidación.

OPCIONES

