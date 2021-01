'Iré al Congreso de la Unión a trabajar por los que menos tienen': Faustino Hernández

El Diputado local se compromete a luchar por el campo sinaloense, durante su registro como precandidato a Diputado federal por el Distrito 7

Belem Angulo

CULIACÁN._ Luchar por el campo sinaloense es la promesa con la que el aspirante de la alianza PRI-PAN-PRD a la Diputación federal del Distrito 7, Faustino Hernández Álvarez, busca posicionarse.

"No hay una política pública de este Gobierno federal que nos venga a ayudar a la gente que produce. La gente del campo merece ser atendida", mencionó Hernández Álvarez.

"Voy a luchar por la gente que menos tiene, a eso voy al Congreso de la Unión".

La mañana de este sábado, el actual Diputado local se registró como precandidato al Legislativo federal en la sede del Comité Directivo Estatal del PRI Sinaloa.

"A ver, a mí nadie me ha dado nada. A mí me ha costado mucho esfuerzo llegar a donde he llegado", dijo.

"Yo aspiro a este honorable, le voy a decir, responsabilidad que me van a dar por un solo objetivo: ayudar a la gente que menos tiene".

de los sectores productivos y de la zona rural se escuche. Debemos reconocer que el drástico giro en las políticas públicas federales y la política presupuestal, está afectando la competitividad de la agricultura, ganadería y la pesca. ¡Va por #Sinaloa! ¡Vamos por #Sinaloa! pic.twitter.com/y9zPKSU4Bm — Faustino Hernández (@FaustinoHdzA) January 23, 2021

Hernández Álvarez fue director de enlace de Sindicaturas del Ayuntamiento de Culiacán, Regidor del Municipio de Culiacán en los periodos 2011-2014 y 2017-2018, y Diputado local de 2005 al 2007.

Actualmente se desenvuelve en su segundo periodo como Diputado local, presidiendo la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Desde que inició su legislación vigente, en octubre de 2018, no ha presentado iniciativas en lo individual, mientras que en conjunto ha presentado cinco que continúan en calidad de segunda lectura de iniciativa.

"El PRI es un partido unido, no de ahorita, de muchos años. Tenemos oportunidad de generar expectativa y, de que vamos a ganar, vamos a ganar", sostuvo el priista.