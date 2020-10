Irina Baeva presume encuentro con Sarah Jessica Parker en Nueva York

La actriz rusa sigue sorprendiendo a sus seguidores en redes sociales al cumplir otro más de sus sueños viviendo en La Gran Manzana. Ahora, la novia de Gabriel Soto demostró su fanatismo por la popular serie ‘Sex and the City’ y conoció a la gran Carrie Bradshaw

Noroeste / Redacción

Irina Baeva sigue viviendo el sueño en Nueva York, la actriz compartió este miércoles a través de redes sociales un sorpresivo encuentro que tuvo con la protagonista de una de sus series favoritas “Sex and the City”, Sarah Jessica Parker, quien le eligió cuatro pares de zapatos para una serie de fotografías que hizo en Central Park y con quien pudo practicar su inglés.

“Estamos en Central Park haciendo un shooting muy especial, lo estamos haciendo en Nueva York y eso ya lo hace muy especial; pero aparte este lindo detalle que tuvo Sarah Jessica Parker cuando supo que haría estas fotos y me dijo que si quería usar sus zapatos”, comentó la actriz.

Irina además presumió los zapatos que le eligió Sarah Jessica Parker. En la imagen que compartió en su Instagram aparecen los famosos diseños de la actriz en colores dorado, rosa, plata y blanco, citó vanguardia.com.

“La verdad fui bastante incrédula, pero terminé yendo y a ver qué pasa, porque como se darán cuenta, aquí en Nueva York las cosas locas se hacen realidad y no solo conocí a Sarah Jessica Parker sino que se portó de una manera increíble conmigo, pude platicar con ella, pude practicar mi inglés con ella, pude hacer shopping de zapatos con ella como gran fan de Sex and the City que soy”, comentó para sus 2.9 millones de seguidores en Instagram.

Este no la primera historia que Irina cuenta de su viaje a Nueva York, recientemente Baeva tuvo un altercado con un reportero latino en Central Park, lo que la obligó a denunciarlo a través de redes sociales.

“Aquí está un reportero de Telemundo que simplemente no deja de preguntarme y de perseguirme aquí en Central Park gracias a que publiqué en mis stories que estoy aquí haciendo ejercicio (...) Vean el escándalo. El señor simplemente no quiere dejarme en paz, me está persiguiendo por todo Central Park. Antes de que Suelta la Sopa lo ponga y haga un escándalo yo se los voy a mostrar aquí en mis Insta-stories. De verdad, qué coraje que simplemente no puedo estar aquí tranquila haciendo ejercicio”, dijo.