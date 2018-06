Irma Tirado Sandoval, dijo que como legisladora, no va a obstaculizar el progreso de nadie

Noroeste / Redacción

“La Santa María nos daría la oportunidad de que en el escenario del cambio climático, se puedan generar circunstancias a favor cuando la falta de agua en Sinaloa y sobre todo en la zona sur, se pudiera presentar”, comentó la candidata de la coalición Todos por México, compuesta por los partidos: Verde Ecologista, PRI y Nueva Alianza; Irma Tirado Sandoval, quien dijo que como legisladora, no va a obstaculizar el progreso de nadie, ni las ideas positivas, mucho menos ir en contra del bien común, sino trabajar con madurez política y en coordinación.

En conferencia de prensa, la candidata por el sexto distrito electoral federal, dejó en claro que la política es “ganar, ganar”, y que su formación en este rubro es buscar el bienestar de los ciudadanos, y de llegar al Congreso Federal, si misión será la de trabajar de la mano con los diferentes grupos políticos.

“Si las cosas que se proponen son para el bien común, no tenemos porque no aprobarlas, por lo que tenemos que trabajar con todos y tener también la capacidad de hacer la reflexión de que si no es tu idea, poder acogerla, desarrollarla y apoyarla”, indicó.

Comentó que durante sus recorridos por la zona serrana, constato sobre la necesidad de no solo etiquetar a personas que por cuestiones de seguridad viven situaciones extraordinarias, sino que se diversifique el trabajo en el campo para generar empleos y que sea esta la mejor alternativa para los jóvenes de que no se enganchen en grupos delincuenciales alegando una falta de oportunidades laborales, de ahí la importancia de contar con los embalses que están detenidos en la zona de Concordia y Escuinapa.

En su penúltimo día de campaña y después de su reunión con los reporteros mazatlecos, Irma Tirado saludo comerciantes de la colonia Constitución aquí en el puerto, se reunió con maestros de Concordia, Escuinapa y Mazatlán; además de encabezar junto con el candidato a la presidencia municipal de Concordia, Felipe Garzón, una reunión masiva en Agua Caliente de Gárate.