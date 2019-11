Iron Maiden colabora con el West Ham United para lanzar una playera conmemorativa del equipo

El origen de esta idea se debe a el bajista de Iron Maiden ha mostrado su apoyo en numerosas ocasiones al West Ham United

Steve Harris y Pablo Zabaleta con el nuevo uniforme llamado “Die With Your Boots On”. (Foto: Instagram @ironmaiden)

LONDRES._ Iron Maiden ha cambiado los pinchos de su doncella de hierro por los tacos de las botas del West Ham United. La banda detrás de temas como “Run to the Hills” y “Fear of the Dark” ha colaborado con el equipo de futbol británico para sacar una nueva equipación temática dedicada al grupo.

El origen de esta idea se remonta largo tiempo atrás y tiene que ver con el bajista del grupo, Steve Harris. El músico ha mostrado en numerosas ocasiones su apoyo hacia el West Ham United, llevando en algunas ocasiones incluso el emblema del equipo en su instrumento.

Viendo que muchos fans de Iron Maiden acudían a sus conciertos con las camisetas del equipo, Harris, que sigue al West Ham desde los nueve años, no podía contener la emoción, tal y como ha explicado el artista en la presentación de la nueva indumentaria que lleva por nombre “Die With Your Boots On” (“Muere con las botas puestas”).

Junto a Steve Harris ha aparecido el defensa del equipo Pablo Zabaleta. El jugador ha afirmado en declaraciones a The Guardian que “Iron Maiden es un gran ícono” en Sudamérica, de donde es originario Zabaleta. “Es genial para los fans del West Ham y para la banda mostrar su mutuo apoyo”, apuntaba el defensa.

La equipación se compone de camiseta, pantalón y medias en las que puede verse el logo de la banda sobre los colores del equipo británico.

