Irving Cota completa el trío de Primeras Firmas de Cañeros de Los Mochis

El pítcher derecho sostiene lanzamientos de 88 millas

Noroeste / Redacción

LOS MOCHIS._ El Club Cañeros de Los Mochis completó su trío de Primeras Firmas 2020 al añadir el potente brazo de un jovencito derecho de 16 años, Irving Eduardo Cota Álvarez.

Nació el 14 de febrero del 2004 e inició a jugar beisbol a los 10 años en la Liga Guillermo "Memo" Valenzuela, donde cubría la primera base y el jardín central.

A sus 16 años ya supera el 1.90 de estatura y su brazo sostiene lanzamientos de 88 millas, lo que lo proyecta como un velocista natural, hecho que lo tiene en el radar de varias organizaciones de Grandes Ligas.

Fanático del beisbol desde pequeño, fue el estilo de lanzar del dominicano Yordano Ventura lo que le inspiró a ser lanzador.

“Mi madre y mi padre siempre me han inspirado y apoyado en todo, y lo que inspiró a ser pítcher fue Yordano Ventura que en paz descanse, me gustó su forma en que pitchaba y eso me daba más motivación en ser pítcher”.

El derecho se dijo muy contento por ser considerado por los verdes pues anhela cumplir el sueño de jugar con el equipo que ha seguido toda su vida.

“La verdad para mí significa mucho, es un orgullo porque es un equipo de mi ciudad y desde chico siempre he querido jugar con Cañeros y es un placer para mí ser parte del club”.

Irving se une a Alexander Armenta y Roberto Méndez Jr. para completar el trío de Primeras Firmas, mecanismo que implementan los equipos de LMP para proteger a jóvenes prospectos de la región.